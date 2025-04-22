淡海輕軌機廠開放預約導覽 結合幾米繪本揭輕軌幕後

淡海輕軌運量逐年升高，不少人對這條融合幾米繪本的輕軌相當好奇，新北捷運公司宣布，即日起開放「淡海輕軌機廠」預約導覽，向公眾揭開北台灣第一座輕軌五級維修基地的神秘面紗，導覽也融合幾米繪本的奇幻世界與列車維運的專業知識，適合各年齡層親子、學校與一般民眾參與。

新北捷運公司指出，淡海輕軌通車以來扮演連結淡海新市鎮轉乘至台北市區的重要通勤動線，有效縮短市郊與市區間的通勤時間，提升沿線生活機能，也促進地方人口成長與產業發展，也有效帶動觀光人潮。

綠山線沿線11座車站的公共藝術作品皆由國際知名繪本藝術家幾米量身打造，幾米更在淡海輕軌的建設過程中汲取靈感，創作出繪本「閉上眼睛一下下」，淡海輕軌機廠將此故事實境化，結合機廠空間與繪本角色、場景，讓參觀者彷彿走入繪本的奇幻場景，體驗列車幕後運作的日常，將城市日常與童話意象融合，打造出一條會說故事的藝術輕軌。

導覽活動最大亮點之一，為參觀民眾可搭乘專屬導覽專列進入機廠，宛如回到輕軌列車的「家」，並近距離見證車輛日常保養流程中的重點工序，如特殊的「加砂」作業，確保列車在軌道上安全制動的關鍵步驟，以及平時無法觀看的洗車作業流程，讓民眾得以直擊列車如何維持外觀清潔與運行品質。

導覽全程由淡水在地走讀品牌「旅學堂工作室」的專業導覽講師帶領，從小朋友到長輩，都能在過程中理解列車如何每天穩定、安全地服務市民。

新北捷運公司說，本次活動不僅是對列車維修作業的公開教育，更是一次以全齡參與為導向的公共運輸文化推廣，透過故事導入、場景轉化與互動設計，期望讓民眾在趣味中理解公共交通的價值與背後的專業投入，也進一步拉近城市與軌道空間的距離。

配合機廠導覽開放，新北捷運公司再度與幾米團隊攜手，推出全新「輕旅行」主題周邊商品，包括「說走就走手提輕旅行箱」、「列車旅程小方巾」及「踏青、吹風手機掛繩組」等，將於4月25日於捷運環狀線十四張站全家聯名店獨家開賣。凡單筆消費滿700元，即贈獨家聯名「隨心輕旅行」或「金彩有魚」悠遊卡乙張，數量有限，隨機發放，送完為止。