快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

聽新聞
0:00 / 0:00

2025春遊三鶯陶博館免門票 周末限定假日市集

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
歡樂小丑遊行等「街藝表演」4月26日、4月27日於陶博館與大家同樂。圖／鶯歌陶博館提供
歡樂小丑遊行等「街藝表演」4月26日、4月27日於陶博館與大家同樂。圖／鶯歌陶博館提供

新北鶯歌陶博館2025春遊三鶯，4月26日起連續兩個周末舉辦春日拾音，結合文創生活市集、街藝表演、流行音樂、兒童劇團，在陶瓷藝術園區呈現一場又一場的藝文盛宴。

陶博館長張啟文表示，春遊三鶯系列活動首波推出「甕藏春梅」，吸引逾2萬人到訪陶博館，接下來包含精采絕倫的年度特展、文創生活市集、三鶯遊程等豐富活動即將推出，歡迎全民一同參與。

陶博館4月26日、4月27日接續兩周連辦文創生活市集，集結20位人氣質感風格創作，首周推出職人集市集，包括鶯歌燒、金工、編織、木工、皮革等多元工藝，展現材質美學與創意的豐富樣貌。此外，還有適合親子同樂的街藝表演，充滿驚喜的奇幻魔術秀、節奏感十足的亂打秀等輪番登場。

5月3日、5月4日則推出饗享集市集，3日登場星光閃耀的流行音樂演出，由甜美系女聲曉翎、創作歌手黃譽韶、清亮高音的女聲田亞寧，以及空靈療癒的創作歌手吳汶芳接力演唱。4日還有兩場融合在地文化與陶藝創意的兒童劇場，陸爸爸說演故事劇場將帶來三角湧阿嬤的陶土記憶盒，跟著三角湧阿嬤在趣味故事中探索陶藝之美。

春遊三鶯活動將一路持續至6月1日，陶博館也將延長周末開館至晚間7點，即日起至6月30日，陶博館全面開放免門票參觀。

5月4日「萬花筒劇團」結合品格教育演出「窯裡的秘密」，生動趣味。圖／鶯歌陶博館提供
5月4日「萬花筒劇團」結合品格教育演出「窯裡的秘密」，生動趣味。圖／鶯歌陶博館提供

劇場 文創

延伸閱讀

進入宋立的想像之地 陶博館閱讀陶藝立體故事書

苦楝花雨落在新北河濱公園 樹林、三鶯春日景致添浪漫

交換日誌輝文貞陶藝展 新北陶博館用陶藝說生活

新北美術館即將開幕 推三鶯旅遊超值套票

相關新聞

影／道路用地上有合法建物 新北鳳鳴重劃區出入口成瓶頸擋道

新北鳳鳴重劃區逐漸有民眾陸續搬入，不過聯外道鶯桃路與鳳吉四街口一處合法建物成為道路長年交通瓶頸，居民反映逾10年，議員蘇...

大巨蛋消安驗證遭質疑...議員籲公開報告 市府允諾：揭露重點內容

台北大巨蛋去年8月通過消防安全性能驗證審查，可舉辦非體育賽事，不過先前有媒體質疑，大巨蛋有「蓄意迴避」關鍵參數設定才得以...

淡海輕軌機廠開放預約導覽 結合幾米繪本揭輕軌幕後

淡海輕軌運量逐年升高，不少人對這條融合幾米繪本的輕軌相當好奇，新北捷運公司宣布，即日起開放「淡海輕軌機廠」預約導覽，向公...

2025春遊三鶯陶博館免門票 周末限定假日市集

新北鶯歌陶博館2025春遊三鶯，4月26日起連續兩個周末舉辦春日拾音，結合文創生活市集、街藝表演、流行音樂、兒童劇團，在...

新北三鶯線自駕測試 拚明年第一季通車

新北捷運三鶯線進度達85.51%，正進行優先段模擬營運情境的全自動無人駕駛測試。市長侯友宜昨說，今年底一定要完工，明年愈...

北市挖路惹民怨 新工處違規率高

道路頻挖補惹民怨，北市平均一年6400件挖路案，其中違規率最高是新工處；違規樣態最多為未通報施工資訊。養護單位維護不周，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。