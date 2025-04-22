2025春遊三鶯陶博館免門票 周末限定假日市集

新北鶯歌陶博館2025春遊三鶯，4月26日起連續兩個周末舉辦春日拾音，結合文創生活市集、街藝表演、流行音樂、兒童劇團，在陶瓷藝術園區呈現一場又一場的藝文盛宴。

陶博館長張啟文表示，春遊三鶯系列活動首波推出「甕藏春梅」，吸引逾2萬人到訪陶博館，接下來包含精采絕倫的年度特展、文創生活市集、三鶯遊程等豐富活動即將推出，歡迎全民一同參與。

陶博館4月26日、4月27日接續兩周連辦文創生活市集，集結20位人氣質感風格創作，首周推出職人集市集，包括鶯歌燒、金工、編織、木工、皮革等多元工藝，展現材質美學與創意的豐富樣貌。此外，還有適合親子同樂的街藝表演，充滿驚喜的奇幻魔術秀、節奏感十足的亂打秀等輪番登場。

5月3日、5月4日則推出饗享集市集，3日登場星光閃耀的流行音樂演出，由甜美系女聲曉翎、創作歌手黃譽韶、清亮高音的女聲田亞寧，以及空靈療癒的創作歌手吳汶芳接力演唱。4日還有兩場融合在地文化與陶藝創意的兒童劇場，陸爸爸說演故事劇場將帶來三角湧阿嬤的陶土記憶盒，跟著三角湧阿嬤在趣味故事中探索陶藝之美。