影／道路用地上有合法建物 新北鳳鳴重劃區出入口成瓶頸擋道

新北鳳鳴重劃區逐漸有民眾陸續搬入，不過聯外道鶯桃路與鳳吉四街口一處合法建物成為道路長年交通瓶頸，居民反映逾10年，議員蘇泓欽表示因房屋協議價購遲未成功，若改強制徵收將連同整條鳳吉四街納入，浪費公帑，促市府盡速拓寬改善。新工處說正與里長及地主溝通，盼早日達成協議。

新北市議員蘇泓欽表示，去年底就質詢過這道路瓶頸問題，上個月再度會勘鶯歌鶯桃路鳳吉四街交叉口，房屋協議價購遲遲無法成功，強制徵收則需要將鳳吉四街整條路徵收，由於後面連結重劃區部分都已經是道路，整條路徵收實在是浪費公帑，但又遲遲無法跟地主達成協議價購。由於重劃區越來越多人口，車輛也越來越多，到鶯桃路口這邊行程瓶頸，造成當地交通不安全也不方便，這問題地方已經反應十多年了，希望市府能盡速拓寬改善。

新北市政府新建工程處說明，鶯歌鳳吉四街為聯絡鶯桃路及鳳福路要道，計畫道路寬12公尺，大部分皆已為既成道路通行，惟至鶯桃路二段路口處因現況房屋使用，寬餘4.6公尺致會車困難。上個月交通局安排會勘，研商該路口交通改善事宜，以利安全。

新工處表示，此處若以徵收方式辦理，需整段納入徵收範圍，故已列入道路瓶頸打通專案，並持續與里長及地主連繫說明辦理情形。近日已就周邊土地使用情形、交通狀況、區域行情等綜合評估，調整協議價格，將持續與地主洽談，以期達成協議。