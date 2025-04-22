大巨蛋消安驗證遭質疑...議員籲公開報告 市府允諾：揭露重點內容

台北大巨蛋去年8月通過消防安全性能驗證審查，可舉辦非體育賽事，不過先前有媒體質疑，大巨蛋有「蓄意迴避」關鍵參數設定才得以通過，議員質疑，目前該份性能報告僅提供議會公務使用，未公開讓全民參閱，要求市府應盡快公開相關資訊讓市民放心。建管處允諾，會與體育局討論看能否將重點內容整理公開，讓民眾參考。

曾獻瑩指出，大巨蛋是下沉式設計棒球場，根據媒體報導，若舉辦演唱會B2平面層（搖滾區）共可容納2萬人，但卻只有一處出口，雖大巨蛋曾做過防災模擬驗證，卻未公開該份報告，更質疑是「蓄意迴避」參數設定，才能「假象通過」。

曾獻瑩認為，此番說法對市府有嚴重質疑，若驗證過程沒有問題，市府應彙整所有關鍵數據發表聲明，針對社會疑慮逐條說明，讓市民明白大巨蛋是否真正符合安全標準。

建管處長虞積學澄清，大巨蛋搖滾層經過審查可容納1.5萬人，這幾次舉辦演唱會人數也都未超過，球場平面層也不止一個出口，包含左右外野各一、內野捕手區後方三個共5處，針對消防安全數據報告在都審過程都是有公開，至於是否公開民眾，建議可以將結論、重點部分公開，供民眾參考。

體育局表示，非體育賽事的消防安全驗證報告目前已送交議會，提供議員公務閱覽取用，會再去研議相關可行性，回應社會對大巨蛋安全性的疑慮。