八里提景觀廊帶 3主軸振興觀光

10年前一場八仙塵爆意外，將繁榮一時的新北八里觀光打入谷底，地方殷殷期待振興觀光經濟。八里區公所提出沿著北堤濕地，打造明渠觀光廊道，將八里景觀廊帶往南延伸，副市長朱惕之昨主持會議，市議員鄭宇恩主張，八里汙水處理廠應同步升級，避免異味干擾居民及遊客；議員陳家琪盼一併改善挖子尾易積水地區。

八里區長林銚傑說，目前遊客多停留在左岸碼頭周邊、挖子尾自然保留區及十三行博物館。淡江大橋完工通車在即，盼能提升八里明渠沿岸觀光，提出台北港明渠周邊景觀廊帶計畫。林說，計畫分成3部分，北堤濕地打造自行車、觀景平台，明渠部分納入港務局2027年至2030年中期規畫，將朝舢舨市集、觀光漁市發展，並重塑水仙公園為濱海植物園。

另外，下罟子漁港部分，林銚傑說，現仍有漁船進出作業，且航港局去年將土地撥用給漁業處，撥用有2年緩衝期只能綠化使用，漁業處現正在規畫魚市場或其他開發可能。

鄭宇恩說，明渠中的產業專區開發方向要明確，自行車道緊鄰物流、倉儲，大貨車交織行車如何放心，且八里汙水處理廠應同步升級，避免異味干擾居民及遊客，同時要求加速八里輕軌計畫修正，盼市府提出計畫後，能盡快落實好的規畫。

陳家琪則說，八里觀光廊帶提出已久，有些涉及中央單位需要一一克服，尤其明渠部分需與台北港互相配合，納入短中長期計畫，經費上較不用擔心。陳認為，這次提案揭露八里觀光廊帶雛形，盼將挖子尾較低窪、容易積水地區一併改善，同時與亞果遊艇相互配合，提升觀光量能，對八里輕軌運量也有正面影響。