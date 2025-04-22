新北整頓4類招牌 店家盼配套

為整頓街頭招牌亂象，新北工務局昨啟動「招牌新視界」專案，鎖定巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈等4大類違規招牌廣告，採「先輔導、後拆除」方式執行。多數店家表示，清除違規招牌有助街景整潔，也有業者盼政府提供輔導與補助，減輕衝擊。

首波專案自板橋區新海路起跑，該路段為通往新莊的重要道路，鄰近新埔國中與住宅區、商圈，人流密集，初步勘查該路段沿線約有上百處招牌納入專案，張貼勸導單並給30天改善期，未改善將依法裁罰並限期拆除，否則由市府代拆。

工務局長馮兆麟說明，規範準則是招牌離地不能低於3公尺，從牆面延伸往車道不能超過1.5公尺，嚴重鏽蝕有安全之虞的老舊招牌也是稽查重點。

有店家說，整頓可以清掉一些違規招牌，讓路口視線更清楚，其實是加分。也有店家認為招牌是重要曝光手段，被限制恐影響營收，呼籲市府應有合理過渡期及配套。另有業者表示，有些招牌是多年前設置的，不一定符合現在規範，希望政府能提供補助協助改善。

民眾也多持支持意見。33歲吳小姐表示，台灣市容常被雜亂招牌破壞，「非常支持這個政策，希望全台灣都能跟進」。

議員黃心華表示，老舊看板隱藏安全及市容問題，急需「看板都更」。許多店家招牌設置已久，並非蓄意違法，市府在輔導過程中應提供清楚的安全準則與合格樣式，讓業者安心改善。