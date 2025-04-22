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北市挖路惹民怨 新工處違規率高

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市平均1年有6400件挖路案，違規率達6%，議員要求道管中心應檢討許可規費制度，對累犯加重罰款。圖／議員汪志冰提供
北市平均1年有6400件挖路案，違規率達6%，議員要求道管中心應檢討許可規費制度，對累犯加重罰款。圖／議員汪志冰提供

道路頻挖補惹民怨，北市平均一年6400件挖路案，其中違規率最高是新工處；違規樣態最多為未通報施工資訊。養護單位維護不周，近年累計造成282人死傷，議員要求道管中心檢討許可規費制，對累犯加重罰款。工務局允諾研議精進作為。

依「北巿道路挖掘管理自治條例」，挖路須先向道管中心申請，並繳納許可規費及修復費後，始領取許可證，每案許可規費800元，再按施工日期加計每日200元，2020至2024年累計約3.2萬件申請案，平均每年約6400件挖路。

議員汪志冰發現，施工單位違規，依法可處1萬至10萬元罰款，同時命補辦手續、限期改善或回復原狀，如不處理，得按次處罰，近5年累計共1905違規案件，罰鍰約2850萬元，違規率仍達6%，並未降低，且新工處13件申請案竟違規67次，違規率偏高，顯然罰不怕。

新工處長林昆虎表示，13件施工案屬開口標合約，每一個標案裡有好幾百個道路維護任務，加上每一年都會有新的包商，施工人員不同，會定期教育訓練，落實減少違規次數。

汪志冰也調閱違規樣態，包含未通報施工資訊、未將施工過程上傳系統平台、未依核定時間施工、未確實執行交通維持計畫等，其中交通違規5年間增加1.6倍，道路養護不周導致交通事故317件，造成2人死亡、280人受傷，憂心未落實管制，恐危及施工人員生命安全。

汪建議，道管中心應考慮提高規費、對累犯單位或廠商加重罰款，並辦講習再教育課程。

工務局長黃一平表示，近年施工品質有提升，違規樣態以行政作業缺失較多，會透過教育訓練或現場監造、道管中心駐點人員提醒，加強教育訓練，若廠商做不到會有相關記點、扣罰，目前內控目標是不要超過2%，去年是1.8%。至於規費、累犯加重罰緩部分，一個月內會研議精進作為。

教育訓練 汪志冰 罰款

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