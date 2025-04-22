新北三鶯線自駕測試 拚明年第一季通車

新北捷運三鶯線進度達85.51%，正進行優先段模擬營運情境的全自動無人駕駛測試。市長侯友宜昨說，今年底一定要完工，明年愈早通車愈好。捷運局長李政安說，交通部履勘通過才能營運，拚明年第一季達陣。

三鶯線是新北第一條自行興建捷運路線，採全自動無人駕駛系統，從三峽、鶯歌前往北市未來可節省20分鐘，也將銜接桃園捷運系統。

全長14.29公里的三鶯線，全線採高架形式，設有12座車站，預計10月展開全線動態測試，再進行系統整合與穩定性測試。

昨天是首次安排官員、民代及媒體乘車視察，2節車廂從三峽站出發前往鶯歌站，直線段車速約40公里、轉彎段降到20公里，也確認收費匝門、月台門精準度，及行進過程是否有明顯噪音。

新北市議員江怡臻表示，搭乘體驗比文湖線更為穩定，列車過彎、加減速都十分平順；大面窗設計帶來良好視野，通透性高，能一覽沿線風光。

市議員蘇泓欽說，台中捷運也採無人駕駛系統，曾因吊臂工程車掉落鐵軌，列車撞上，他認為與其冒險，不如多設一些偵測裝置，保障乘客安全。市府回應，會加強軌道周邊建築工程監測，也安排隨車人員協助監控。

立委蘇巧慧表示，三鶯線總經費502億元，打通鶯歌、三峽至土城頂埔的交通動脈，將串聯桃園捷運路網。