世壯運迎風河濱足球場 民代批等級低

距雙北世壯運開幕剩不到1個月，議員昨質疑，北市競賽足球場地，在體育署分級制度被評定最低等級D級，硬體設施簡陋，若有選手受傷有損國際形象。執委會表示，整修維護會在賽前完成，5月起也將全面封場養護草皮，提升場地品質。

依世壯運官網賽程，足球賽從5月18日一路舉行至30日，3個場地包含北市迎風公園河濱足球場、新北市輔大田徑場、新竹縣第二運動場，但迎風河濱足球場僅設流動廁所與鋁合金座椅，甚至未設觀眾席，僅規畫臨時觀賽區。

體育署參照FIFA、日本足協標準及相關手冊所訂定的足球場地分級制度，迎風河濱足球場被評為最低等級D級，只適用於地區性比賽、日常訓練與練習賽，無論球場容量、賽務空間、照明設備、草坪養護皆為最低規格。

北市議員曾獻瑩指出，近半年民眾對該球場陳情多，包含足球場帳篷鋼骨斷裂、球門網破裂未修、球場內束線帶未清、觀眾席對面的帳篷區雜亂、雜草過長、草皮嚴重磨損致顆粒裸露，甚至曾導致球員挫傷骨折，還有因防護網高度不足，球飛入河中，若將國際賽事安排於此，恐無法展現台北作為主辦城市的專業與格局。

曾獻瑩說，高雄才發生紐西蘭女足因場地安全退出友誼賽，若場地狀況不佳致選手受傷，更是損害台北國際形象。市府應盤點與整修，必要時重新安排適合場地。

世壯運發言人郭音蘭表示，相關整修維護項目已列入世壯運競賽設備專案採購，會在賽前完工，5月起也將全面封場養護草皮，提升場地品質並確保選手安全。世壯運所有比賽場館皆經各運動種類技術代表（TD）確認符合比賽規定，並獲國際壯年運動總會（IMGA）核准同意，才納入世壯運比賽使用。

另外，新竹市政府爭取中央經費加上自籌款，共投入1.18億元整修新竹市自由車場，並與世壯運主辦方取得共識，預定將自由車項目移至新竹車場舉辦。未料今年2月20日，北市世壯運自由車裁判長在新竹車場試騎，因路面顛簸不慎摔車，右手骨折送醫，最終因場地改善、驗收時間趕不上賽事，世壯運執委會決議改至台中市立自由車場。