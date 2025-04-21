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議員批違法封路維修 北市府擬罰廠商最高3萬元

中央社／ 台北21日電

北市議員李明賢今天說，新工處未申請路證，逕針對麗山國小前道路封路進行銑鋪作業，帶頭違法施工。道管中心指出，將開罰廠商1萬至3萬元罰鍰。工務局表示，深切檢討。

台北市議會今天進行工務部門質詢及答覆，國民黨台北市議員李明賢質詢指出，新工處施工囂張且無極限，在完全沒有申請路證情形下，於9日上午9時許封閉內湖區麗山國小前的41巷進行施工，根本視道路管理中心為無物。

李明賢表示，當天施工封閉麗山國小前的主要道路一整天，導致許多上學、上班者要繞路，而且只是銑鋪工程作業，此工程有急迫到無法申請路證嗎，就連下課後的學生也要繞路，還好沒有人因此跌倒受傷，直批新工處屢勸不聽。

他指出，此施工廠商為累犯，除應該對其開罰外，就連新工處長也應該處罰及咎責，因為這不僅是未遵守相關施工規範，就連市府協調機制也沒有，而且並非緊急危難情況。

李明賢表示，北市府單位違法在先，儼然是帶頭違法，且這是被檢舉才知道，否則還不知有多少黑數，要求工務局應進行內部嚴格檢討及懲處。

道管中心答詢指出，經查此案為道路維護作業，廠商除了沒有通報外，路證也沒有申請變更，將依台北市道路挖掘管理自治條例開罰新台幣1萬至3萬元罰鍰。

台北市工務局長黃一平於現場允諾，會深切檢討。

北市府 李明賢 議員

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