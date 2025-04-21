新北汐止今年48里參加環評 自強里強調環保綠美化

新北市政府里環境認證下里考評，今(21)日是前往了汐止區，今年汐止50個里，就有48個里參加，其中自強里這次拿出了環保強項，包括水樸滿及利用果皮自製洗潔精，再加上加強環境綠美化，希望能夠獲得評審委員的青睞，順利拿下環境五星4連霸。

今天一早，環境認證考核人員前往汐止區自強里，到了活動中心先是看看公廁的整潔度及通風做的如何，接著則是到了後方看看自強里這次新的特色，利用廢棄桶做了一個水樸滿。

汐止區公所主秘劉格偉指出，今天是汐止區里環境認證第二梯次現場考評，很感謝市府環保局舉辦這個非常有意義的活動，更重要的是，今年有48位里長積極參與里環境認證的考核，除了可以有效改善汐止區的環境整潔，更重要的是各里也做了許多環境綠美化，提升汐止整體的生活環境，很感謝里長及環保志、義工的幫忙。

自強里長康金龍提到，每年里環境認證都是最緊張的時候，平時環境志、義工都有在做，但是透過里環境認證，大家更積極的擴大層面，將全里都清掃一遍， 讓里民有更乾淨整潔的居住環境。

康金龍說，這次比較特別的是，利用廢棄桶製作了一個水樸滿，收集雨水灌溉用，還有平常用酵素，像是利用一些果皮酵素做洗潔精，可以洗滌用，更環保，這部分都有邀長者、里民共同學習。至於在環境綠美化的部分，認養了青山國中小前人行道的一整排花圃，因為這是里內唯一的學校，進出的行人、學生很多，所以召集一些義工認養綠美化。