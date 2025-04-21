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傳統結合創新 保生大帝創意神豬新北淡水區公所展出

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
保生大帝創意神豬在淡水區公所展出，歡迎市民來一睹神豬巧妙的設計巧思。 圖／紅樹林有線電視提供
保生大帝創意神豬在淡水區公所展出，歡迎市民來一睹神豬巧妙的設計巧思。 圖／紅樹林有線電視提供

每年農曆的三月十五，也是傳統宗教保生大帝聖誕，而淡水三芝一年一度保生大帝誕辰的重要祭典，九庄輪祀保生大帝，不僅是新北市無形文化資產，更是地方上重要的信仰，而每年的傳統神比賽，近幾年更加入了創意神豬比賽，今年有六組參賽，包括了里長與在地學校，並且在上星期的祭典結束後，於淡水區公所一樓大廳展出。

淡水區長陳炳仲表示，這次有中泰國小、正德國中、油車里辦公處、大庄里辦公處、埤島里辦公處、忠寮社區發展協會等單位製作的6隻神豬，每件作品都運用點心食品，以創新、趣味、藝術等方式，設計、裝飾及組裝出豬公造型的立體神豬，社區民眾及學生們充分發揮想像力與創造力，神豬造型模樣逗趣又吸睛，為傳統祭典增添多元及豐富的視覺饗宴。

民眾來到公所看到這麼有創意的作品都表示，這樣的活動非常有意義，不僅是可以讓市民了解在地的傳統文化，更能夠發展學生及里民社區的創意。而這樣的活動透過使用零食餅乾所組成的創意神豬DIY，達到不殺生的方式，同樣可以神豬獻祭，讓淡水三芝無形文化資產有創新的加入，區公所也歡迎市民一睹神豬設計的風采，感受每件作品傳達的故事與創意巧思，期盼能延續百年歷史的文化資產。

文化資產 淡水

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