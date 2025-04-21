新北淡水體育會春季健行千人響應 全民齊步走

為了響應全民運動一起來，新北市淡水區體育會特別在上週六舉辦「運動i台灣2.0計畫 春季全民健康」健行活動，體育會表示，過去都會在每年的九月體育節舉辦健行，而現在特別增加在四月舉辦春季健行，希望帶動運動氣氛，這次健行天氣相當晴朗，一早就有超過一千多人來共襄盛舉。

活動現場立委洪孟楷、市議員蔡錦賢、陳偉杰、陳家琪、鄭宇恩都到場參與運動健走，淡水體育會理事長莊根松表示，今年現場就有超過1千人參與，在天氣穩定的情況下，感受出民眾對於運動的重視。

這次活動從淡水漁人碼頭紅心廣場集合出發，沿著淡水沙崙路走到國民運動中心，全程4公里長，淡水體育會過去就舉辦多項體育活動，在淡水有超過50個運動項目委員會，希望藉由這一次的舉辦，能夠號召大家養成運動的習慣，提倡運動精神，未來也希望每一年都可以繼續的辦下去。