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八仙塵暴10年觀光沒落...景觀廊帶3主軸吸遊客留在八里

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
遊客多停留在八里左岸碼頭周邊。本報資料照
遊客多停留在八里左岸碼頭周邊。本報資料照

10年前八仙塵爆意外，將繁榮一時的八里觀光打入谷底，地方殷殷期待振興觀光經濟。八里公所提出沿著北堤濕地，沿著明渠規畫觀光廊道，將八里景觀廊帶往南延伸，副市長朱惕之今主持會議，市議員鄭宇恩主張，八里汙水處理廠應同步升級，避免異味干擾居民及遊客；議員陳家琪盼一併改善挖子尾易積水地區。

八里區長林銚傑說，目前遊客多停留在左岸碼頭周邊、挖子尾自然保留區及十三行博物館。淡江大橋完工通車在即，盼能提升八里明渠沿岸觀光，提出台北港明渠周邊景觀廊帶計畫。林說，計畫分成三部分，北提濕地打造自行車、觀景平台，明渠部分納入港務局2027年至2030年中期規畫，將朝舢舨市集、觀光漁市發展，並重塑水仙公園為濱海植物園 。

另外，下罟子漁港部分，林銚傑說現仍有漁船進出作業，且航港局去年將土地撥用給漁業處，撥用有2年緩衝期只能綠化使用，漁業處現正在規畫魚市場或其他開發可能。

議員鄭宇恩說，明渠中的產業專區開發方向要明確，自行車道緊臨物流、倉儲，大貨車交織行車如何放心，且八里汙水處理廠應同步升級，避免異味干擾居民及遊客，同時要求加速八里輕軌計畫修正，盼市府提出計畫後，能盡快落實好的規畫。

議員陳家琪則說，八里觀光廊帶提出很久，但有些部分涉及中央單位需要一一克服，尤其明渠部分需與台北港互相配合，納入他們短中長期計畫，經費上較不用擔心。陳認為，這次提案揭露八里觀光廊帶雛形，盼將挖子尾較低窪、容易積水地區一併改善，同時與亞果遊艇相互配合，提升觀光量能，對八里輕軌運量也有正面影響。

遊客多停留在八里左岸碼頭周邊。本報資料照
遊客多停留在八里左岸碼頭周邊。本報資料照

八里 台北港 議員

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