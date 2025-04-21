新北啟動招牌整頓 店家、民代盼配套到位減衝擊

為改善市容景觀、保障行人與用路人安全，新北市工務局今啟動「招牌新視界」專案，將針對突出過大、鏽蝕、離地高度不足等違規招牌進行分階段整頓。部分店家表示支持清除違規招牌有助街景整潔，也有業者盼政府提供輔導與補助，減輕影響。

有店家指出，「我們本來招牌就不大，這次整頓反而可以幫忙清掉一些違規招牌，讓路口視線更清楚，對我們做生意來說其實是加分。」也有店家認為招牌是重要曝光手段，被限制恐影響營收，呼籲市府應有合理過渡期及配套。另有業者表示，「有些招牌是很多年前設置的，不一定符合現在規範，希望政府能協助改善，或提供經費補助。」

民眾也多持支持意見。33歲的吳小姐表示，台灣市容常被雜亂招牌破壞，「非常支持這個政策，希望全台灣都能跟進」。38歲劉先生則說，鏽蝕或過大的招牌不但醜、還有安全疑慮，「掉下來後果不堪設想，是個德政」。

新北市議員黃心華表示，為改善市容及增強都市建築防災韌性，政府近年來透過重建、整建等方式進行都更，然而許多老舊看板隱藏安全及市容問題，急需進行「看板都更」。他指出，許多店家招牌設置已久，並非蓄意違法，因此市府在輔導過程中應提供清楚的安全準則與合格樣式，讓業者安心改善。