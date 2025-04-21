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議員批世壯運足球場評級低 北市允賽前更新設施

中央社／ 台北21日電

北市議員曾獻瑩今天說，世壯運足球部分賽事竟排在適用練習賽、最低等級（D級）的迎風河濱公園足球場。北市府指出，比賽場館皆獲准使用，賽前將完成設施更新。

2025雙北世界壯年運動會5月登場，國民黨台北市議員曾獻瑩透過新聞稿表示，台灣女足與紐西蘭隊原訂4月8日在高雄楠梓足球場舉行友誼賽，但紐西蘭因場地安全問題而退賽，引發朝野立委砲轟。

曾獻瑩指出，世壯運足球也有場地隱憂，部分賽事竟安排在教育部體育署評為D級的迎風河濱公園足球場。根據體育署參照國際足球總會（FIFA）、日本足協標準及相關手冊所訂定的足球場地分級制度，D級場地屬於最低等級。

他表示，D級場地只適用於地區性比賽、日常訓練與練習賽使用，無論在球場容量、賽務空間、照明設備、草坪養護皆為最低規格，將國際賽事安排於此，恐無法展現台北作為主辦城市的專業與格局。

曾獻瑩指出，迎風河濱公園足球場為開放空間，僅設流動廁所與鋁合金座椅，其中部分球場甚至未設觀眾席，僅規劃臨時觀賽區，也缺乏選手休息設施，廁所也是臨時流動設置，夜間照明燈有部分燈盞不亮，廣播、冷氣、電子計分等設備也均未完備。

他表示，調閱近半年民眾陳情，發現迎風河濱公園足球場有帳篷鋼骨斷裂、球門網破裂未修、球場內束線帶未清、觀眾席對面的帳篷區雜亂，以及雜草過長、河濱公園內交通標誌牌遭塗鴉、草皮嚴重磨損致顆粒裸露，甚至曾導致球員挫傷骨折等情形。

曾獻瑩指出，就連球門後方靠河一側防護網高度不足，容易導致球常飛入河中，足球所費不貲，也常造成民眾損失。

他認為，世壯運肩負城市行銷任務，是向世界展現台北的窗口，若場地狀況不佳，不但導致選手受傷，也損害台北的國際形象。

曾獻瑩建議，台北市政府應立即盤點設備缺口，針對草皮、照明、球門與觀眾設施進行全面盤點與整修，必要時重新安排適合場地，以確保比賽過程符合賽事標準，展現主辦城市應有的責任與格局。

對此，世壯運發言人郭音蘭表示，世壯運所有比賽場館皆經各運動種類技術代表確認符合比賽規定，並獲國際壯年運動總會（IMGA）核准同意，才正式納入世壯運比賽使用。

至於迎風河濱公園足球場設施，郭音蘭指出，相關項目已列入世壯運競賽設備專案採購中，將於賽前完工，並會自5月起封場養護草皮，以提升場地品質，確保選手安全。

北市府 曾獻瑩 足球

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