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北捷與東京巨蛋簽友好協定 借鏡多角化經營管理

中央社／ 台北21日電

台北捷運公司今天與東京巨蛋簽署友好協定，宣示雙方將共同促進藝文、體育、娛樂等面向的合作。台北市長蔣萬安表示，未來將借鏡東京巨蛋經營管理經驗，進一步深化雙方情誼。

在蔣萬安見證下，台北捷運公司董事長趙紹廉、株式會社東京巨蛋會長北原義一今天於捷運行政大樓簽署友好協定。

趙紹廉致詞表示，東京巨蛋不但是日本首座巨蛋，還擁有飯店、遊樂場、大型商場等設施，多角化經營模式如同同時管理捷運、貓纜、小巨蛋及兒童新樂園的台北捷運公司。

他指出，東京巨蛋的經營實力、管理經驗及創新理念都是北捷學習的榜樣，往後雙方不僅將持續深化合作關係及友好情誼，還會共同促進兩地藝文、體育、娛樂、觀光、商業發展等合作與交流，攜手開創更美好的未來。

北原義一致詞時先表達對台灣的喜愛，形容台灣不僅是日本的鄰國，更是超越朋友、像兄弟姐妹般的關係。他說，很高興也很榮幸台北捷運與東京巨蛋將在各個層面有更多積極交流，為台灣及日本人民帶來更多幸福與歡樂，並在最後以中文表示「我愛台灣」。

蔣萬安指出，協定具有3層重要意義，首先是台北捷運將能向東京巨蛋的經營管理經驗借鏡學習，第2是體現東京巨蛋作為台北市的可靠夥伴，及北原義一的重承諾、講義氣個性。

蔣萬安說，最後一層意義，是在這個國際局勢動盪的時候，這項協定將能深化台北和東京間的情誼，進一步讓台日友誼穩固長久，相信未來彼此間會有更多密切交流與合作。

台北捷運 東京 蔣萬安

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