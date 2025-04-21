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新北整頓市容 4大類違規招牌先輔導後拆除

中央社／ 新北21日電

為改善市容景觀、確保行人與用路人安全，新北市工務局今天起啟動「招牌新視界」專案，將針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈4類違規招牌廣告，採取「先輔導後拆除」。

新北市政府工務局發布新聞稿，局長馮兆麟表示，新北市招牌廣告眾多，不依照法令規定尺寸及疏於維護招牌廣告，不僅影響市容觀瞻，更常造成用路人視線阻礙與公共安全疑慮。

他指出，工務局從今天起啟動「招牌新視界」專案，針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈4類違規招牌廣告，秉持維護公共安全、視線清晰、市容整齊等原則，展現市府整頓決心。

他表示，專案整頓將以「輔導民眾合法設置」為原則，先透過勸導單及行政指導方式勸導廣告使用人，並輔導有改善意願者進行合法設置，針對拒不配合者，也會透過公權力要求改善。

工務局說明，專案首波將由板橋區新海路開始，初步勘查結果，新海路沿線約有上百處招牌廣告將納入專案對象。

工務局表示，今天起展開現場張貼勸導單並輔導30天，未改善者將以發函限期改善，逾期未改善者依建築法規定裁罰，並命其自行拆除。後續仍未拆除者，將移交違章建築拆除大隊代為拆除。

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