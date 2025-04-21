北市挖路施工違規惹民怨議員質疑罰不怕 籲提高規費、慣犯罰則

道路頻挖補惹民怨，北市平均一年有6400件挖路案，但近年平均違規率仍有6%，議員更發現，新工處近5年13件挖路申請案中，違規次數高達67次，質疑規費、罰緩太低罰不怕，要求道管中心應檢討許可規費制度，對重覆累犯加重罰款。工務局允諾，一個月時間研議精進作為，也會加強相關教育訓練。

依「台北巿道路挖掘管理自治條例」規定，道路挖掘須事先向道管中心申請並繳納許可規費及修復費後始得領取許可證，每案許可基本規費只要800元，再按施工日期加計每日200元，根據道管中心資料2020-2024年累計約3.2萬件申請案，平均每年約6400件施工開挖道路。

議員汪志冰發現，施工單位若有違規行為，依法可裁處1萬至10萬元罰款，同時命補辦手續、限期改善或回復原狀，如不予處理，得按次處罰，但近5年來累計共1905違規案件，罰鍰約2850萬元，違規率仍達6%，並未降低，且市府新工處13件申請案竟違規67次，違規率高達515%，顯然罰不怕。

汪志冰說，違規樣態包含未通報各項施工資訊、未將施工過程上傳系統平台、未依核定施工時間施工、未確實執行交通維持計劃或交通管制措施及品質抽驗不符規定等，其中交通違規問題5年間增加近1.6倍，道路養護不周造成交通事故累計有317件，造成2人死亡及280人受傷，若未落實管制恐危及施工人員生命安全。

汪志冰說，道管中心應考慮提高規費並對累犯單位或廠商加重罰款，並辦理講習再教育課程，才能讓施工單位有所警惕以遵法規，道路施工攸關巿民生活至為重要，品質不容許打折，必須善盡把關之責。

新工處長林昆虎表示，13件施工案件屬於開口標合約，每一個標案裡面有好幾百個道路維護，加上每一年都會有新的包商，施工人員有所不同，會定期做教育訓練落實減少違規次數。

工務局長黃一平表示，近年來施工品質有提升，主要違規樣態行政作業上比較多，會透過教育訓練或現場監造、道管中心駐點人員有無提醒，會加強這部分教育訓練，若廠商做不到會做相關記點、扣罰，目前內控目標是不要超過2%，去年是1.8%，針對規費、慣犯加重罰緩，一個月內來研議相關精進作為。