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「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」登錄臺南市定無形文化資產

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」於113年11月經文化資產審議通過，並於12月正式公告登錄為台南市民俗類無形文化資產。20日適逢朝天宮舉辦天上聖母聖誕平安宴，台南市長黃偉哲親臨現場祝賀，並頒發文化資產登錄證書，肯定廟方長年致力於拍面宋江陣的保存與推廣，表彰其對地方文化傳承的卓越貢獻。

黃偉哲市長表示，此次授證展現南關線地區拍面宋江陣深厚的歷史脈絡與文化價值，突顯本區民俗類無形文化資產的獨特性與豐富性。文化資產的保存需仰賴社區共同參與及世代傳承，期盼未來能有更多民間力量投入，讓在地文化持續綻放光芒。

文化局指出，「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」於光緒18年（1892）即已創立，至明治37年（1904）廟宇重建並改名為「朝天宮」後，便參與建醮與遶境等重要宗教儀式。儘管頂山仔腳社區僅有百餘戶人家，出陣機會不多，但陣中成員多為在地居民，往往三代同陣，世代傳承不輟。庄內耆老以一對一的方式傳授陣法、兵器技藝、槓對、臉譜繪製與服飾著裝等，並搭配影音紀錄保存，使該陣具有高度的文化延續性與社區認同感。

此陣擁有豐富的傳統技藝與儀式內涵，包含獨特的陣頭編制與出陣儀式，如18對兵器、綁腿（縛腳絆）、草鞋著裝，以及由男性扮演的三位女性角色（顧大嫂、孫二娘、扈三娘），皆展現其獨特性。出陣時，成員佩戴八卦符保身，兵器貼符、淨符水、過爐等儀式一應俱全，儀軌完整。

在陣式方面，除了「踏斗底」（開四門）與「日月陣」（拍排套）外，更保存羅經陣、八卦陣、鴟鴞陣、龍吐珠、四行陣、十字陣、東西陣、八城鎮、連環陣、小西湖等十套完整陣式，另有經典段落如「時遷對打」，展現演陣技巧之多樣與精湛。服裝亦保留傳統裝束，包括頭綁紅巾、拍面、黃腳巾、紅褲與草鞋等。此外，該陣亦保存諸多珍貴文物，如昭和年間由首任館東長郭萬物所繪製的陣法圖手稿，極具歷史與文化價值。

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宋江陣 文化資產 朝天宮

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