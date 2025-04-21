捷運三鶯線優先段測試全自動駕駛 拚115年營運

新北捷運三鶯線優先段進入「模擬營運情境的全自動無人駕駛階段」，新北市長侯友宜今天視察時表示，三鶯線工程進度達到85.51%，今年底一定要完工，目標為明年營運。

侯友宜上午從三峽站（LB06）搭乘捷運到鶯歌車站（LB08），掌握列車測試情形。他指出，捷運三鶯線是新北市政府第一條自辦的中運量捷運工程，預計今年完工，檢驗通過後就能開始通車，目標為明年營運。

他表示，三鶯線全長14.29公里，起點為頂埔站（LB01）與板南線銜接轉乘，路線橫跨土城、三峽、鶯歌，通車後民眾到台北市可節省約20分鐘通勤時間，未來三鶯線要延伸至桃園八德段，串接桃園捷運綠線，打造北北桃捷運生活圈。

侯友宜指出，捷運三鶯線正進入測試最重要關卡，優先段「模擬營運情境的全自動無人駕駛測試」，模擬正常營運模式下的自動駕駛，包含月台門自動開關、到站停準度、列車間的自動加減速、自動列車監控及號誌系統整合測試等，預計10月全線動態測試。

新北市政府捷運工程局長李政安表示，目前三鶯線12座車站正在裝修、水環及系統機電共同作業，月台門、自動收費閘門也逐站安裝完成，測試功能順暢，待三鶯線列車完成逾10萬項機電系統靜動態測試項目及穩定性測試後，提報交通部審查並進行履勘，確認安全無虞後即可通車。

國民黨新北市議員江怡臻隨行指出，捷運三鶯線是地方殷切期盼的大眾運輸，未來通車後將串連土城、三峽、鶯歌，帶動地方發展與生活機能。以恩主公醫院為例，三鶯線通車後將有助吸引更多優秀醫護人力投入。

民進黨新北市議員卓冠廷與會表示，他在試乘三鶯線時發現轉彎過程中明顯聽到輪軸間的摩擦聲，捷運周遭隔音牆也設置不夠，希望能補強；另外，萬一有意外發生，車輛與行控中心的連結能否及時通知警察或保全，希望在三鶯線通車前，市府應處理好這些課題。