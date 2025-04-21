快訊

鍾文智翻版？竹北虐童健身教練已出境 檢：未收裁定無從抗告

教宗方濟各病逝 生前作風親民、打破保守主義…梵中關係成未竟之志

捷運三鶯線優先段測試全自動駕駛 拚115年營運

中央社／ 新北21日電

新北捷運三鶯線優先段進入「模擬營運情境的全自動無人駕駛階段」，新北市長侯友宜今天視察時表示，三鶯線工程進度達到85.51%，今年底一定要完工，目標為明年營運。

侯友宜上午從三峽站（LB06）搭乘捷運到鶯歌車站（LB08），掌握列車測試情形。他指出，捷運三鶯線是新北市政府第一條自辦的中運量捷運工程，預計今年完工，檢驗通過後就能開始通車，目標為明年營運。

他表示，三鶯線全長14.29公里，起點為頂埔站（LB01）與板南線銜接轉乘，路線橫跨土城、三峽、鶯歌，通車後民眾到台北市可節省約20分鐘通勤時間，未來三鶯線要延伸至桃園八德段，串接桃園捷運綠線，打造北北桃捷運生活圈。

侯友宜指出，捷運三鶯線正進入測試最重要關卡，優先段「模擬營運情境的全自動無人駕駛測試」，模擬正常營運模式下的自動駕駛，包含月台門自動開關、到站停準度、列車間的自動加減速、自動列車監控及號誌系統整合測試等，預計10月全線動態測試。

新北市政府捷運工程局長李政安表示，目前三鶯線12座車站正在裝修、水環及系統機電共同作業，月台門、自動收費閘門也逐站安裝完成，測試功能順暢，待三鶯線列車完成逾10萬項機電系統靜動態測試項目及穩定性測試後，提報交通部審查並進行履勘，確認安全無虞後即可通車。

國民黨新北市議員江怡臻隨行指出，捷運三鶯線是地方殷切期盼的大眾運輸，未來通車後將串連土城、三峽、鶯歌，帶動地方發展與生活機能。以恩主公醫院為例，三鶯線通車後將有助吸引更多優秀醫護人力投入。

民進黨新北市議員卓冠廷與會表示，他在試乘三鶯線時發現轉彎過程中明顯聽到輪軸間的摩擦聲，捷運周遭隔音牆也設置不夠，希望能補強；另外，萬一有意外發生，車輛與行控中心的連結能否及時通知警察或保全，希望在三鶯線通車前，市府應處理好這些課題。

三鶯線 新北捷運

延伸閱讀

新北三鶯線進入全自動駕駛測試 侯友宜：明年愈早通車愈好

願為盧秀燕抬轎 卓伯源：政黨要輪替 黨主席先輪替

與李四川同列民調 2026新北市長選舉當仁不讓？劉和然1句妙答

侯友宜回應陳水扁XX同路人：當權者不能視民主如無物

相關新聞

新北啟動招牌整頓 店家、民代盼配套到位減衝擊

為改善市容景觀、保障行人與用路人安全，新北市工務局今啟動「招牌新視界」專案，將針對突出過大、鏽蝕、離地高度不足等違規招牌...

北市挖路施工違規惹民怨議員質疑罰不怕 籲提高規費、慣犯罰則

道路頻挖補惹民怨，北市平均一年有6400件挖路案，但近年平均違規率仍有6%，議員更發現，新工處近5年13件挖路申請案中，...

八仙塵暴10年觀光沒落...景觀廊帶3主軸吸遊客留在八里

10年前八仙塵爆意外，將繁榮一時的八里觀光打入谷底，地方殷殷期待振興觀光經濟。八里公所提出沿著北堤濕地，沿著明渠規畫觀光...

山林美景近在咫尺！雙北「Top10健行步道」交通便利又好走

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「雙北健行步道」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的雙北健行步道排行。

新北鶯歌無眼科 衛生局：醫養園區複合門診納評估

新北市長侯友宜今天視察鶯歌健康醫養園區預定地，議員蘇泓欽反映鶯歌目前無眼科，民眾就醫不便。新北市衛生局表示，鶯歌醫養園區...

改善市容、清除招牌風險 新北啟動「招牌新視界」專案

為提升市容景觀並保障行人與用路人安全，新北市工務局今啟動「招牌新視界」專案，將針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。