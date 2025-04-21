改善市容、清除招牌風險 新北啟動「招牌新視界」專案

為提升市容景觀並保障行人與用路人安全，新北市工務局今啟動「招牌新視界」專案，將針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈等四大類違規招牌廣告進行整頓，採「先輔導、後拆除」方式分階段清理。

工務局長馮兆麟指出，新北市招牌廣告數量眾多，部分設置未符法規或疏於維護，易造成視線阻礙與安全隱患，為此將整合工務局、違建拆除大隊及市民力量，落實「公共安全優先、視線清晰、市容整齊」原則，打造乾淨有序的市街環境。

工務局表示，首波專案自板橋區新海路起跑，該路段為通往新莊的重要道路，且鄰近新埔國中與住宅區、商圈，人流密集。工務局表示，初步勘查顯示，該路段沿線約有上百處招牌納入專案，21日起張貼勸導單並給予30天改善期，屆期未改善者將依法裁罰並限期拆除，最後由市府代拆。

馮兆麟強調，市府將以輔導合法設置為原則，協助店家完成申請流程、改善招牌設置。專案未來將優先針對交通要道、學校周邊及鬧區等人潮集中地區推動，長期執行，全面提升市容與公共安全。