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改善市容、清除招牌風險 新北啟動「招牌新視界」專案

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府工務局啟動「招牌新視界專案」，輔導改善4大類違規招牌廣告，藉此整頓市容景觀並維護公共安全。圖／新北市工務局提供
新北市政府工務局啟動「招牌新視界專案」，輔導改善4大類違規招牌廣告，藉此整頓市容景觀並維護公共安全。圖／新北市工務局提供

為提升市容景觀並保障行人與用路人安全，新北市工務局今啟動「招牌新視界」專案，將針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈等四大類違規招牌廣告進行整頓，採「先輔導、後拆除」方式分階段清理。

工務局長馮兆麟指出，新北市招牌廣告數量眾多，部分設置未符法規或疏於維護，易造成視線阻礙與安全隱患，為此將整合工務局、違建拆除大隊及市民力量，落實「公共安全優先、視線清晰、市容整齊」原則，打造乾淨有序的市街環境。

工務局表示，首波專案自板橋區新海路起跑，該路段為通往新莊的重要道路，且鄰近新埔國中與住宅區、商圈，人流密集。工務局表示，初步勘查顯示，該路段沿線約有上百處招牌納入專案，21日起張貼勸導單並給予30天改善期，屆期未改善者將依法裁罰並限期拆除，最後由市府代拆。

馮兆麟強調，市府將以輔導合法設置為原則，協助店家完成申請流程、改善招牌設置。專案未來將優先針對交通要道、學校周邊及鬧區等人潮集中地區推動，長期執行，全面提升市容與公共安全。

工務局提醒民眾，設置招牌前應確認尺寸符合法規，並向主管機關提出設置許可申請，避免觸法，相關資訊可至新北市工務局網站查詢。

新北市政府工務局啟動「招牌新視界專案」，針對巨大突出、孔雀燈等影響公共安全的違規招牌廣告進行整頓。圖／新北市工務局提供
新北市政府工務局啟動「招牌新視界專案」，針對巨大突出、孔雀燈等影響公共安全的違規招牌廣告進行整頓。圖／新北市工務局提供

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