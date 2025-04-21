太美了！北市木柵萃湖賞螢火蟲 達人傳授每日最佳時間

春暖花開之際，螢火蟲再次點亮夜空。每年四至五月，是木柵公園萃湖地區螢火蟲最活躍時節，今年北市公園處舉辦的「螢光熠熠賞螢趣」活動，即日起至5月4日每日18時40分至20時。，市民朋友可以在城市中體驗自然感動，一同走進微光閃爍的秘境。

北市公園處長藍舒凢表示，位於北市文山區的木柵公園，因得天獨厚的自然環境，成為北市區少見的螢火蟲棲息地。每當入夜後，成群的黃緣螢及紅胸黑翅螢在萃湖周邊飛舞，形成宛如星海般的夜景，吸引不少親子與攝影愛好者前來朝聖。

公園處也建議每日的最佳賞螢時間，為晚上19時前後，如果有怕黑的朋友，可能趁天未全黑前先到下池涼亭靜待當晚的第一隻打卡的螢火蟲。過了19時30分後，會大幅減少，如果想看當日高峰，請不要太晚來囉。

為了讓更多人能夠欣賞這片自然奇景，公園處南港所主任莊國境呼籲賞螢民眾遵守以下賞螢禮儀：

1.避免使用手電筒直射螢火蟲：建議使用紅色玻璃紙覆蓋光源，減少光害干擾。

2.請勿捕捉或拍打螢火蟲：觀察不干擾，才能讓牠們安心求偶繁殖。

3.保持安靜與整潔：降低聲音、切勿亂丟垃圾，共同維護自然棲地。

4.著深色衣物，勿使用香水或防蚊液：穿長袖衣褲，山林裡很多蚊蟲，長袖衣物可以避免叮咬，減少對螢火蟲的驚擾與傷害。賞螢期間請勿穿戴會發光之物品。

5.請走步道、不任意踏入草地：為遊客安全夜間賞螢時，請走在步道白線內及結伴而行。避免踩壞螢火蟲棲息地與幼蟲棲地。