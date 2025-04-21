影／試乘捷運三鶯線 侯友宜：預計年底完工明年通車

新北市捷運三鶯線，4月列車測試進入動態整合測試最後的「模擬營運狀態的無人駕駛」動態測試階段，為通車營運做準備。新北市長侯友宜上午前往視察三鶯線進度，並從捷運三鶯線三峽站搭乘捷運列車到鶯歌車站，了解列車測試情形。三鶯線完工通車後，市民從三峽、鶯歌區到台北市可節省約20分鐘的時間，想到新北美術館也能「出站就到」。

捷運三鶯線去年完成全線軌道架設、供電、列車靜動態測試與上主線LB04（橫溪站）-LB08（鶯歌車站）測試皆達標，現在進入測試最重要關卡，優先段「模擬營運情境的全自動無人駕駛測試」，模擬正常營運模式下的自動駕駛情況，包含月台門自動開關、到站停準度、列車間的自動加減速、自動列車監控及號誌系統整合測試等等，達成重要里程碑後，預計10月全線動態測試，接續進行全線系統整合及穩定性測試，計畫進度已達85.51%，預計年底完工。