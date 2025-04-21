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影／試乘捷運三鶯線 侯友宜：預計年底完工明年通車

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
新北市捷運三鶯線，4月列車測試進入動態整合測試最後的「模擬營運狀態的無人駕駛」動態測試階段，為通車營運做準備。新北市長侯友宜上午前往視察三鶯線進度，並從捷運三鶯線三峽站搭乘捷運列車到鶯歌車站，了解列車測試情形。記者黃義書／攝影
新北市捷運三鶯線，4月列車測試進入動態整合測試最後的「模擬營運狀態的無人駕駛」動態測試階段，為通車營運做準備。新北市長侯友宜上午前往視察三鶯線進度，並從捷運三鶯線三峽站搭乘捷運列車到鶯歌車站，了解列車測試情形。記者黃義書／攝影

新北市捷運三鶯線，4月列車測試進入動態整合測試最後的「模擬營運狀態的無人駕駛」動態測試階段，為通車營運做準備。新北市長侯友宜上午前往視察三鶯線進度，並從捷運三鶯線三峽站搭乘捷運列車到鶯歌車站，了解列車測試情形。三鶯線完工通車後，市民從三峽、鶯歌區到台北市可節省約20分鐘的時間，想到新北美術館也能「出站就到」。

捷運三鶯線去年完成全線軌道架設、供電、列車靜動態測試與上主線LB04（橫溪站）-LB08（鶯歌車站）測試皆達標，現在進入測試最重要關卡，優先段「模擬營運情境的全自動無人駕駛測試」，模擬正常營運模式下的自動駕駛情況，包含月台門自動開關、到站停準度、列車間的自動加減速、自動列車監控及號誌系統整合測試等等，達成重要里程碑後，預計10月全線動態測試，接續進行全線系統整合及穩定性測試，計畫進度已達85.51%，預計年底完工。

侯友宜表示，今天「快樂出帆」，搭乘未來捷運的營運模式，從三峽站抵達鶯歌車站站。在列車自動駕駛模擬模式，從閘門的開啟，列車轉彎、快速直線過平順，外面的噪音也降到最低，施工過程中按測試設計進行，三鶯線預計今年完工，明年通過檢驗後通車，三峽、鶯歌、土城的居民所期待，未來三峽、鶯歌搭乘捷運到台北，可節省20分鐘，新北首條自建的中運量捷運，可接桃園綠色線到八德，也可跟板南線連接，三峽、鶯歌、土城將融入在這個區域裡非常完整。

新北市捷運三鶯線，4月列車測試進入動態整合測試最後的「模擬營運狀態的無人駕駛」動態測試階段。記者黃義書／攝影
新北市捷運三鶯線，4月列車測試進入動態整合測試最後的「模擬營運狀態的無人駕駛」動態測試階段。記者黃義書／攝影
新北市捷運三鶯線，4月列車測試進入動態整合測試最後的「模擬營運狀態的無人駕駛」動態測試階段，三鶯線完工通車後，市民從三峽、鶯歌區到台北市可節省約20分鐘的時間。記者黃義書／攝影
新北市捷運三鶯線，4月列車測試進入動態整合測試最後的「模擬營運狀態的無人駕駛」動態測試階段，三鶯線完工通車後，市民從三峽、鶯歌區到台北市可節省約20分鐘的時間。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午前往視察三鶯線捷運進度時表示，今天「快樂出帆」，搭乘未來捷運的營運模式，從三峽站抵達鶯歌車站站。在列車自動駕駛模擬模式，從閘門的開啟，列車轉彎、快速直線過平順，外面的噪音也降到最低，施工過程中按測試設計進行。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午前往視察三鶯線捷運進度時表示，今天「快樂出帆」，搭乘未來捷運的營運模式，從三峽站抵達鶯歌車站站。在列車自動駕駛模擬模式，從閘門的開啟，列車轉彎、快速直線過平順，外面的噪音也降到最低，施工過程中按測試設計進行。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午前往視察三鶯線捷運進度。侯友宜表示，三鶯線預計今年完工，明年通過檢驗後通車。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜上午前往視察三鶯線捷運進度。侯友宜表示，三鶯線預計今年完工，明年通過檢驗後通車。記者黃義書／攝影

三鶯線 侯友宜 捷運

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