新北三鶯線進入全自動駕駛測試 侯友宜：明年愈早通車愈好

新北市捷運三鶯線工程進入關鍵階段，目前工程進度已達85.51%，正進行優先段模擬營運情境的全自動無人駕駛測試。新北市長侯友宜今前往視察，強調今年底一定要完工，明年愈早通車愈好。

此次測試包含月台門自動開關、到站停準度、自動加減速、列車監控及號誌系統整合等項目，為年底全線完工、明年通車做準備。

捷運局副局長王奕翔指出，三鶯線全長14.29公里、全線採高架形式，設有12座車站，目前站體裝修、水電與機電系統正同步施工，月台門與自動收費閘門也逐站安裝完成並順利測試。去年已完成軌道架設與供電測試，LB04橫溪站至LB08鶯歌站區間測試成果良好，預計10月展開全線動態測試，隨後進行系統整合與穩定性測試。

侯友宜表示，三鶯線是新北市第一條自行興建的捷運路線，採全自動無人駕駛系統，從三峽通往鶯歌未來可節省至台北約20分鐘車程，並可銜接桃園捷運系統，提升三鶯地區整體交通便捷性與生活品質。

侯友宜說：「鶯歌站地點很好，從三峽、鶯歌要快速安全到台北，未來通勤會更輕鬆。」他也強調，年底完工、明年愈早通車愈好，並呼籲中央儘速核定三鶯線延伸八德段計畫。

新北市議員江怡臻表示，捷運三鶯線是地方殷切期盼的大眾運輸，未來通車後將串連土城、三峽、鶯歌，不僅帶動地方發展與生活機能，也展現市府團隊幾年內接連完成淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線等建設的工程能力。

江怡臻說，在地居民最常問的就是三鶯線何時完工、能不能搭、是不是只有兩節車廂，如今捷運夢終於將實現。以恩主公醫院為例，未來通車後將有助吸引更多優秀醫護人力投入。

立委蘇巧慧表示，三鶯線是她與立委吳琪銘共同爭取的重要建設，全長14.29公里、總經費502億元，能夠順利推動要特別感謝時任行政院長林全與現任總統賴清德的支持，將此案納入前瞻基礎建設計畫並給予補助，才能打通鶯歌、三峽至土城頂埔的交通動脈。

她也提到，近年三鶯大橋改建、鳳鳴車站啟用、鶯歌車站翻新，以及新莊至鶯歌堤外便道打通，讓整體交通環境大幅提升。未來三鶯線將串聯桃園捷運路網，提升新北與桃園間的交通便利性。蘇巧慧也感謝新北市長侯友宜與市府團隊的投入與協助，盼中央與地方持續合作，讓三鶯線如期如質完工。