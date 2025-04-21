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新北市府首辦「醉夏趴」 5月2日登場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北經發局首度在府中廣場辦「2025府中醉夏趴」，從5月2日到18日，每周五、六、日有最Chill戶外派對。記者劉懿萱/攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
新北經發局首度在府中廣場辦「2025府中醉夏趴」，從5月2日到18日，每周五、六、日有最Chill戶外派對。記者劉懿萱/攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新北經發局首度在府中廣場辦「2025府中醉夏趴」，從5月2日到18日，每周五、六、日有最Chill戶外派對。活動現場集結新北精釀啤酒品牌、板橋多家特色餐酒館及美食餐車，還有音樂表演卡司登台、打卡送活動限定專屬啤酒等豐富內容，即日起有「跑吧Cheers！微醺護照」集章活動，歡迎大家到府中微醺一夏。

新北副市長陳純敬說，近年精釀啤酒產業蓬勃發展，新北擁有全台最多的精釀啤酒業者，產業能量占全國近2成，活動特別邀請新北在地精釀品牌共襄盛舉，並串聯板橋區多家餐酒館及餐飲店家，透過夜經濟，活絡商圈發展與吸引人潮，促進新北在地啤酒及餐飲產業商機。

新北經發局指出，2025府中醉夏趴有三大主題為精緻調酒、彩虹SHOT到風味調酒，包含金色三麥、台虎精釀、啤酒頭釀造、啤酒肚釀製、掌門精釀啤酒以及酉鬼啤酒等6家新北精釀啤酒廠，現場還有炭烤、串燒、炸物、點心甜品等攤位及餐車，讓你美酒配美食，帶來最Chill的初夏饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北經發局首度在府中廣場辦「2025府中醉夏趴」，從5月2日到18日，每周五、六、日有最Chill戶外派對。記者劉懿萱/攝影※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
新北經發局首度在府中廣場辦「2025府中醉夏趴」，從5月2日到18日，每周五、六、日有最Chill戶外派對。記者劉懿萱/攝影※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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