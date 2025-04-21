北捷與東京巨蛋簽友好協定 蔣萬安：動盪國際情勢加深情誼
台北捷運今天與株式會社東京巨蛋簽訂友好協議，共同促進藝文、體育、娛樂、觀光、商業發展及技術經驗等合作交流。出席見證的台北市長蔣萬安表示，去年5月參訪東蛋時也邀請東京巨蛋會長北原義一來台，彼此間的參訪與交流，在現在動盪國際情勢中，更能深化情誼。
東京巨蛋創立於1988年，擁有5.5萬座位席次，更是首座巨蛋型球場，除了球場外，周邊也有棒球博物館、飯店、大型商場、演唱會等，並由日本三井不動產集團旗下株式會社東京巨蛋營運管理。
株式會社東京巨蛋會長北原義一表示，台北捷運和東京巨蛋同為台灣、日本代表性的營運者，這次締結友善協定，象徵雙方邁向更緊密的合作關係，為兩國藝文活動發展作出貢獻。台灣超越鄰國，而是像是兄弟般，自己也非常喜歡台灣，積極交流之下，提供台日的民眾更多幸福歡樂。
北捷董事長趙紹廉指出，東京巨蛋的經營模式與台北捷運經營類似，藉以雙方高度同質性，在管理經驗、創新理念、經營實力等都是學習榜樣。同時在台日雙方密切深厚情誼之下，北捷也和日本20幾個鐵道纜車地方組織簽訂友好協定，這次則是在藝文、體育、娛樂、商業發展相關合作有高度連結。
蔣萬安說，在去年5月到東京參加國際城市峰會時，也藉機參訪東京巨蛋，當時北原會長親自接待，詳盡地分享東蛋30年經營的經驗，他也邀請北原會長到台北市參訪，也順利在11月來台。同時，台北大巨蛋迎來首場演唱會，北原會長派一組團隊來訪，更稱讚親子友善及無障礙空間設施。
蔣萬安說，這次簽約有三個重要意義，過去都稱羨日本東京有巨蛋和山手線，他上任後力推台北大巨蛋舉辦演唱會，現在也打造台北的首都捷運環狀線，未來與東京巨蛋簽訂友好協定，經營管理上都能相互借鏡。
他也說，另一層意義是東京巨蛋是可靠的夥伴，北原會長更是講義氣的好朋友；尤其面對現在動盪國際情勢，友好協定更能深化台北和東京間的情誼，台日友誼穩固長久，也相信未來彼此間有更多密切交流。
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