賞螢季來了！新北復育螢火蟲有成 台韓交流復育經驗

新北市農業局長期輔導新北市農會文山農場復育螢火蟲有成，自2019至2024年，已野放2萬7600隻螢火蟲，有3萬6343人次參與活動。國際自然保育聯盟（IUCN）螢火蟲專家吳加雄近日接待韓國代表趙信一、韓國龍仁市保育團體代表等一行人參訪文山農場，交流兩地的保育經驗。

韓國參訪團表示，為了保護在地的螢火蟲，市民自主發起了龍仁市螢火蟲保育團體，同時由龍仁市公所協助進行龍仁市螢火蟲保育相關工作。韓國螢火蟲保育方式多是由市民團體進行棲地保護，首先調查現有的螢火蟲棲地範圍，藉由人為控管減少開發利用，保護螢火蟲的棲息地，進而保護該處的螢火蟲生存，目前保育成效集中在國家公園及風景區，每年亦會在韓國全羅北道茂朱郡舉行螢火蟲季。

新北市的螢火蟲復育工作，除了棲地保護外，還包括主動的棲地營造，例如螢火蟲喜歡的水域及草生地，增加螢火蟲棲息地，進而增加螢火蟲種類及數量。吳加雄表示，文山農場透過在水域周邊布置鬆軟的沙土及青苔提供螢火蟲卵、幼蟲良好的居住及化蛹環境，並在環境中撒放落葉供蝸牛、螺類取食，提供螢火蟲幼蟲穩定的食物來源。

新北市農業局長諶錫輝說，農業局致力於打造兼具生產、生活、生態「三生永續」家園，守護新北市生態，螢火蟲是良好環境的指標生物，每年4月從海邊到山區都有豐富的螢火蟲資源及舉辦賞螢活動，共享保育成果。

新北市農會表示，欲前往文山農場賞螢的民眾，可於網站預約半日遊行程，包含螢火蟲卡套DIY、採茶體驗、晚餐、賞螢導覽，每人600元；或是報名純賞螢導覽，每人200元，13歲以下、65 歲以上收費125元，除網路預約外，也接受當天現場報名。