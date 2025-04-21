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大巨蛋再度漏水 北市體育局判零星事件暫未開罰

中央社／ 台北21日電

台北市昨天午後下起大雨，大巨蛋內部再度出現漏水，遭議員質疑這種場地品質如何舉辦國際賽事。台北市體育局表示，將持續督促遠雄加強場館維護，零星事件將納入年度考核中。

民眾黨台北市議員陳宥丞昨天表示，大巨蛋看台區再度漏水，這種場地品質要如何迎接2025雙北世界壯年運動會、如何申請大型國際賽事。他質疑，市府屢次稱是零星事件就輕輕放下不開罰，根本是擺爛、放水。

台北市體育局回應，昨天發生漏水第一時間便掌握情形同時要求遠雄處理，將持續督促遠雄加強場館巡檢與維護，且此類事件的處理情形與改善成效已納入年度營運績效評估考核中。

至於是否會開罰，體育局表示，如發生零星漏水，遠雄須與主辦單位共同保障消費者權益，並進行改善，整體改善成效將納入營運績效評估考核。

台北市長蔣萬安今天上午出席台北捷運與東京巨蛋簽署友好協定儀式前，被媒體堵訪問及此事僅表示「謝謝」。

大巨蛋民國112年底啟用後，屢次遇雨便漏水，影響球迷觀賽。台北市政府去年表示，遠雄巨蛋公司已承諾會在去年10月底前完成全面改善，屆時若仍有漏水問題，將依契約每天開罰新台幣10萬元、最高300萬元。

改善期屆滿後，大巨蛋仍有漏水情形，體育局去年11月兩度依契約回溯開罰，累計190萬元。今年3月30日中華職棒賽事，大巨蛋再度漏水，不過體育局認為先前漏水區域已有大幅改善，此次屬零星個案，未開罰。

大巨蛋 漏水 議員

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