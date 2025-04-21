貓咪專用天空廊道 喵星人化身新北動保處新辦公室驗收官

新北市動保處辦公空間重新整修，以「友善貓咪」設計理念，將「貓道」融入天花板，打造立體貓咪遊樂場，結合人性化與動物福祉，營造貓咪與人類都能安心互動的舒適環境。這一創舉不僅提升空間的實用性，也開創了政府機關友善動物辦公環境的新局面，展現對動物保護的重視與創新思維。

新北動保處建物是1983年興建，當年以動物疾病實驗室為主，隨著時代變遷及動物保護政策發展，逐步轉型成為專責辦理動物保護與防疫業務。2023年動物救援數為354隻、2024年救援數激增至947隻，年增率高達167.5%，舊有病房數及原有辦公空間不敷使用，去年啟動整修工程近期完工。

歷經9個月整修改造，優化原有建築空間，隔間重新規畫，依據不同業務需求，重新規畫毛寶貝醫療中心、行政辦公兩大區塊，針對不同動物種類分別設置病房，動物診療室空間更加完整。

整修後的毛寶貝醫療中心設有狗、貓、野生動物、鴿子等各自單獨病房，均有獨立空調、防噪、電熱水器，便於同仁及獸醫師照顧、醫療動物使用，維持良好衛生治療環境及有專屬動物運送通道，可減少動物與人接觸引發緊迫或緊張。獨立動線讓動物在候診、檢查、手術或住院期間避免與人流接觸，減少恐懼反應。

值得一提的是，3樓辦公室走廊新增貓隧道設計，讓待認養貓咪增加活動量，也與人多互動。為幫喵星人打造友善的動物辦公室，設計過程煞費苦心，天花板上設計有「貓道系統」，以堅固的木質材料搭建，沿著天花板蜿蜒延伸，形成安全又有趣的立體空間。

貓道設有多處透明玻璃觀景窗，方便來訪民眾欣賞貓咪的靈活身姿，增加互動趣味性。貓咪在貓道上自由漫步、觀察四周，甚至在高處小憩，享受完全屬於自己的領域，且貓道的設計不僅考量貓咪喜歡高處的天性，注重結構的穩定與材料安全性，使用耐磨、防滑的表面，確保貓咪活動時不會受傷。研究顯示，動物的存在有助於降低壓力、增加幸福感，也可大幅提升辦公室整體的工作氛圍。

新北動保處長楊淑方笑說，貓咪版專用天空廊道驗收官就是辦公室收容照顧的貓咪，牠們都相當興奮，迫不及待要試玩。

除了天花板上的貓道，動保處還設立專屬的「親貓空間」，讓貓咪和人類能在輕鬆、安全的環境中互動。這一空間設計不僅滿足了貓咪對於舒適環境的需求，也讓前來參訪的民眾及機關內工作人員感受到放鬆和愉悅。

動保處員工反映，看到貓咪悠然自得的漫步於貓道上，或是窩在親貓空間裡小憩，能為忙碌工作中帶來了一絲絲紓壓心情。動保處有制定一系列的管理規範，定期清潔貓道和親貓空間、安排專業獸醫進行健康檢查，專人負責貓咪的日常餵食與照護，讓貓咪能在安全、健康的環境自在生活。