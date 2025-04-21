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世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市迎風河濱足球場場地僅設流動廁所與鋁合金座椅，甚至未設觀眾席，僅規畫臨時觀賽區，整體設施明顯簡陋，在體育署分級制度被評定最低等級D級。圖／市府提供
北市迎風河濱足球場場地僅設流動廁所與鋁合金座椅，甚至未設觀眾席，僅規畫臨時觀賽區，整體設施明顯簡陋，在體育署分級制度被評定最低等級D級。圖／市府提供

距離雙北世壯運開幕剩不到一個月，近日陸續有問題衍生出來，議員發現，北市競賽足球場地，在體育署分級制度被評定最低等級D級，不僅硬體設施簡陋，恐無法展現主辦城市格局，若導致選手受傷更損害國際形象。執委會表示，相關整修維護會在賽前完成，5月起也會全面封場養護草皮，給選手安全競賽環境。

目前世壯運官網賽程安排，足球從5月18日一路舉行至30日，其中共有3個場地包含北市迎風公園河濱足球場、新北市輔大田徑場、新竹縣第二運動場，不過位於北市迎風河濱足球場場地僅設流動廁所與鋁合金座椅，甚至未設觀眾席，僅規畫臨時觀賽區，整體設施明顯簡陋。

根據體育署參照FIFA、日本足協標準及相關手冊所訂定的足球場地分級制度，迎風河濱足球場被評為最低等級D級，只適用於地區性比賽、日常訓練與練習賽使用，無論在球場容量、賽務空間、照明設備、草坪養護皆為最低規格。

議員曾獻瑩指出，調閱近半年民眾對於該球場陳情並不少，包含足球場帳篷鋼骨斷裂、球門網破裂未修、球場內束線帶未清、觀眾席對面的帳篷區雜亂、雜草過長、河濱公園內交通標誌牌遭塗鴉、草皮嚴重磨損致顆粒裸露，甚至曾導致球員挫傷骨折等，甚至因防護網高度不足，球飛入河中，若將國際賽事安排於此，恐無法展現台北作為主辦城市的專業與格局。

曾獻瑩說，世壯運肩負城市行銷任務，向世界展現台北窗口，先前高雄才發生紐西蘭女因場地安全退出友誼賽，若場地狀況不佳導致選手受傷，更是損害台北國際形象。市府應對場地進行盤點與整修，必要時重新安排適合場地，展現作為主辦城市應有責任與格局。

世壯運發言人郭音蘭表示，相關整修維護項目已列入世壯運競賽設備專案採購，並於賽前完成施工，5月起也將全面封場養護草皮，提升場地品質並確保選手安全，同時重申世壯運所有比賽場館皆經各運動種類技術代表（TD）確認符合比賽規定，並獲國際壯年運動總會（IMGA）核准同意，才正式納入世壯運比賽使用。

世壯運 格局 議員 足球

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