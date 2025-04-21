河濱P型車阻新北遭監院糾正 北市15處也將陸續改善

河濱公園設置P型車阻，新北市府遭監院糾正，北市議員陳宥丞調閱資料也發現，北市目前有15處河濱設置P型車阻，其中1處預計今年上半年改善，3處配合後續大佳河濱改造工程改善，另11處水利處持續辦理會勘改善。

北市與新北均有大面積河濱公園，為防止少數人無視相關規定，騎乘機車擅自進入河濱自行車道、造成河濱遊憩民眾危險，新北市政府長期在多處河濱入口處設置無障礙P型車阻的方式，透過特殊造型設計，讓輪椅族得以通行、機車族則無法騎乘通過，不過卻遭身障團體質疑，此種設置方式恐侵害身障者權益，考量各地路面地型不同，比如狹窄道路或陡峭斜坡等，身障者仍非常容易被車阻擋到而難以通行。

監察院今年3月5日通過監委王幼玲、趙永清調查報告，糾正新北市政府。北市議員陳宥丞要求北市府也清查河濱公園設置P型車阻數量，北市水利處表示，車輛進入河濱公園若違規停放或行駛，工務局水利工程處上下午均會有派員巡查，遇個案違規就會開單告發。

另，水利處於河濱公園違規熱點區，設置科技執法拍照告發，並豎立告示牌警示，民眾勿騎乘汽機車違規進入，以維護休憩民眾舒適的活動空間及安全。

目前台北市尚有15處P型車阻，1處預計114年上半年改善完成，3處配合後續大佳河濱公園改造工程改善，另11處水利處將持續辦理會勘改善，拆除部分屆時會於地上噴塗禁止汽機車進入標示。