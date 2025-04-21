外送雲端廚房 北市僅列管55家挨轟

外送市場夯，無實體店面的雲端廚房稽查難，北市議員洪婉臻質疑，北市建置食藥妝地圖iMap，雲廚廚房若違反食安根本沒揭露；兩大外送2萬多家店家，也僅列管55家雲端廚房，僅占0.2%，恐有為數眾多的業者沒納管。北市衛生局允諾，會積極搜尋雲端廚房並加強稽查。

洪婉臻團隊調查發現，雲端廚房多隱身民宅，經營模式亂象叢生，從個人自有廚房到中央廚房代工，更有業者將大空間區隔成數個小廚房分租，這些「虛擬餐廳」藏身於五金行、工程行、民宅內，更有業者同時經營多家不同品牌的雲端廚房。對這種新興型態，市府至今未建立完善稽查機制，極易釀交叉汙染與食安風險。

她更批評，蔣萬安喊「食安零容忍」，但位在民宅的雲廚店家，去年至今年3月「限期改正」業者高達63%家次，iMap完全沒揭露。

衛生局回應，只要有掌握到雲端廚房名單，衛生局都會稽查。依食品藥物管理署定義，雲端廚房是指製備即食餐食零售、無實體店面及用餐場所，北市共列管55家，業者應於中央「非登不可」平台完成登錄，未來會積極與外送平台建立合作機制，如平台有與雲端廚房業者合作，也會要求列冊納管。

衛生局表示，外送平台店家眾多，部分資訊在不同平台間可能有落差，或有業者未即時更正，未來將加強資料更新。至於雲端廚房管理，迄今已稽查206家次，將持續精進iMap資料，也加強稽查雲端廚房業者。