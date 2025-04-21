智慧台北？ 聯醫系統逾15年未升級

北市聯醫近3年門診量年約354萬、住院逾4.8萬人次，管理病患資訊的系統（HIS）卻從2009年迄今未升級，維護成本、資安風險升高，更無法支援行動載具與AI應用。議員質疑市長蔣萬安提開發2.0至今無下文；聯醫表示，已提精進方案。

北市議員王欣儀指出，HIS猶如醫院「大動脈」，負責處理病人掛號、看診、開藥、住院、出院、健保申報及行政作業等流程，能否穩定運作影響醫療效率與病人安全，蔣萬安今年施政報告曾提到「開發HIS2.0」，但至今未編規畫或正式預算，僅運用少量「標餘款」，進度停留在開發工具選定、硬體評估與經費試算階段。

王欣儀說，依其他醫學中心經驗，開發一套符合現代化醫療服務需求的HIS系統，建置期約5年、預算約5至6億元，北市HIS2.0進度緩慢，恐難落實「智慧城市」願景。聯醫資訊團隊人力僅約20人，且多約聘，呼籲市府應加聘人力、編列預算，列出階段性目標。

聯醫回應，舊系統確實面臨彈性與資安侷限，已啟動「HIS2.0精進計畫」，採Web-based新架構提升系統彈性與擴充性，預留AI與智慧應用整合空間，將盡速提具體作法，核定合理期程與經費，強化資訊人力配置。