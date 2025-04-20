與李四川同列民調 2026新北市長選舉當仁不讓？劉和然1句妙答

新北副市長劉和然日前接受電視節目專訪，主持人問他是否循新北市長侯友宜模式出線？劉雖未正面回答，但說政治人物想的是下一個位子在哪，非政治人物出身反而較能解決問題，意味深遠；同樣被點名參選的台北市副市長李四川，劉和然佩服李經驗豐富，至於是否在這場選舉當仁不讓，劉巧妙地說「我也不知道誰在賽道上。」

主持人詢問劉和然是否要循侯友宜模式，劉和然說，過去縣市首長多在縣市當過議員、立委，都是以政治人物出身，但侯友宜不一樣，是公務員基層做起到事務官，再到城市領導者。很多政治人物想的是下一個位子在哪，但事務官想的是解決沉痾，非政治人物出身反而較能解決問題。

被問及現在新北是否有選舉政治氛圍，劉和然認為，少一些政治上的操弄，直接進到新北市來，且侯任期僅剩一年九個月，要一天當兩天用，因此今年也到各地行動治理，與里長對談，了解在辦公室裡想的跟現實落差，認為有心投入服務新北市的人，應盡快了解新北市需要什麼。

主持人提及李四川，兩人同列為2026國民黨挑戰新北市長熱門人選。劉和然說，他很佩服李，不僅是他的老同事也是老長官，經驗非常豐富，能和李四川一起被討論為新北接班人選令他感到開心，且被同列民調還有點不習慣。至於是否在這場選舉當仁不讓，劉則巧妙地說「我也不知道誰在賽道上。」強調人生準備不見得為了特定目的，過去歷練是無心插柳，成為日後領導能力的重要養分。

此外，罷免浪潮來襲，劉和然強調，民主政治投完票就是一個階段的開始，到了下一個階段，民眾或是人民會再做一次選擇，台灣原本選舉制度經過修法後，中央與地方選舉間隔兩年，中間有喘息期，讓國家好好運作，民心安定，把部分罷免操作成「全面改選」，別把例外當常態，呼籲各界把政治放一邊，回到務實治理。