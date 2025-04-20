鐵道馬拉松 警力維護上千跑者「追火車」感謝用路人配合

2025年鐵道馬拉松今天登場，新北市瑞芳警分局投入警方協助維護安全與交通疏導，在重要路段還成立緊急應變、空拍機小組，確保指揮調度即時順暢，讓上千名跑者享受「追火車」的樂趣。

新北市鐵道馬拉松接力賽今年舉辦第10屆，吸引7名跑友組隊參加，7棒名稱分別為女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒和迎神棒。觀光旅遊局表示，鐵道馬拉松的精神是「若要跑得快，就一個人跑！若要跑得遠，就一群人跑！」變裝組競賽也是「追火車」的亮點，參賽者精心打扮，讓賽道增添更多歡樂氣氛 。

新北市觀光旅遊局表示，鐵道馬拉松接力賽的精神是「若要跑得快，就一個人跑！若要跑得遠，就一群人跑！」7棒的IP分別為女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒和迎神棒，賽道來回貢寮、雙溪，風景優美。

瑞芳警分局表示，鐵道馬拉松路線涵蓋貢寮區與雙溪區重要幹道與觀光景點，沿線地形起伏多變、交通節點密集。為了讓活動順利進行，警方針對賽道沿線規畫交通管制措施，並提前派員會勘場地、設立警示標誌，同時結合義交人力與志工支援，加強人車分流及路口疏導，降低對當地居民交通影響。

瑞芳警分局今天動員百餘名警力，分別執行交通指揮、秩序維護及突發狀況應變處理。重要路段還配置緊急應變小組、空拍機小組，確保指揮調度即時順暢，並與主辦單位、消防、衛生單位保持密切聯繫，共同守護參賽者安全。