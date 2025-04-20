台北市區少見螢火蟲棲息地 木柵公園萃湖賞螢趁現在

每年四月至五月，是木柵公園萃湖地區螢火蟲最活躍的時節，今年公園處在此舉辦的「螢光熠熠賞螢趣」活動，至5/4每日18:40～20:00。

公園處藍舒凢處長表示，位於台北市文山區的木柵公園，因得天獨厚的自然環境，成為台北市區少見的螢火蟲棲息地。每當入夜後，成群的黃緣螢及紅胸黑翅螢在萃湖周邊飛舞，形成宛如星海般的夜景，吸引不少親子與攝影愛好者前來朝聖。

公園處南港所莊國境主任呼籲，為了讓更多人能夠欣賞這片自然奇景，賞螢民眾遵守以下賞螢禮儀：1.避免使用手電筒直射螢火蟲。2.請勿捕捉或拍打螢火蟲。3.保持安靜與整潔。4.著深色衣物，勿使用香水或防蚊液。5.請走步道、不任意踏入草地。6.最佳賞螢時間晚上7點前後。

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