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鐵道馬鳴槍後…侯友宜前往兩廟向媽祖祝壽 祈求地方平安
今天是農曆媽祖誕辰，新北市長侯友宜先後前往貢寮仁和宮、德心宮參加慶典。侯友宜說，媽祖是討海人長期的宗教信仰，自己也是拜媽祖長大的小孩，看到信眾對媽祖信仰的堅定與付出，都相當感動，今天向媽祖祝壽，也祈求保佑地方平安。
侯友宜今晨先到福隆海水浴場彩虹橋廣場，主持鐵道馬拉松鳴槍開跑儀式後，先後前往仁和宮和德心宮，參加媽祖祝壽大典。
侯友宜表示，媽祖就如同母親一樣，守護信眾大小事務。感謝兩間奉祀媽姐的廟宇，秉持慈悲精神，熱心公益，配合相關政策，照顧弱勢團體不遺餘力，希望這樣的精神，能夠永遠傳遞下去。
市府民政局表示，新北市主、副祀媽祖宮廟逾300間，貢寮仁和宮與德心宮後院，仍保留許多舊址遺跡，見證地方文化百年風采。仁和宮及德心宮也分別為新北祈福列車路線中，女神追星路及肌肉發達路的合作宗教團體，歡迎民眾前往參拜、集章與拍照後，在官方臉書（https://reurl.cc/AMjrO8）完成指定任務，就有機會獲得限量文創品。
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