鐵道馬鳴槍後…侯友宜前往兩廟向媽祖祝壽 祈求地方平安

今天是農曆媽祖誕辰，新北市長侯友宜先後前往貢寮仁和宮、德心宮參加慶典。侯友宜說，媽祖是討海人長期的宗教信仰，自己也是拜媽祖長大的小孩，看到信眾對媽祖信仰的堅定與付出，都相當感動，今天向媽祖祝壽，也祈求保佑地方平安。

侯友宜今晨先到福隆海水浴場彩虹橋廣場，主持鐵道馬拉松鳴槍開跑儀式後，先後前往仁和宮和德心宮，參加媽祖祝壽大典。

侯友宜表示，媽祖就如同母親一樣，守護信眾大小事務。感謝兩間奉祀媽姐的廟宇，秉持慈悲精神，熱心公益，配合相關政策，照顧弱勢團體不遺餘力，希望這樣的精神，能夠永遠傳遞下去。