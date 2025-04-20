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從玩玩具變成玩具志工！ 新北家庭志工體驗 動手讓舊玩具再生

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
小小志工使用牙刷清潔玩具細小縫隙，態度相當細心。圖／新北市社會局提供
小小志工使用牙刷清潔玩具細小縫隙，態度相當細心。圖／新北市社會局提供

學習讓舊玩具不再只是被淘汰！新北市志願服務推廣中心近日攜手新北市媽咪寶貝婦幼發展協會，一行人前往新北玩具銀行物流中心，30多名家長及孩子體驗當「一日玩具志工」，從玩具的清潔、整理到分類與分裝，讓二手玩具再生。

新北玩具銀行起源來自一個中樂透的人物，2015年，一名獲大樂透頭彩4.9億男子，捐出2000萬元做公益，其中1000萬元給新北市政府，這筆善款催生出玩具銀行及玩具行動車，10年來，玩具銀行能量持續擴大，還做起玩具外交；行動玩具車則開進偏鄉，帶給孩子及老人歡笑。

近年來玩具的廢棄議題引起關注，新北市志願服務推廣中心攜手新北市媽咪寶貝婦幼發展協會當志工，15歲以下的小志工，負責玩具清潔及裝袋，15歲以上學生志工及家長，負責大型教玩具的分類與裝箱。新北市媽咪寶貝婦幼發展協會理事長周曉梵說，該協會推廣志願服務、不分年齡都可為社會服務，首次與新北志推中心合作，帶領協會成員到玩具銀行，民眾可以捐玩具分享愛，成為玩具志工則可為二手玩具賦予新生命，推薦民間團體踴躍申請當志工，體會當志工的成就感。

周曉梵另一個身分是新北市北大長春會秘書長，她說，未來也希望與玩具銀行合作，將二手玩具引進長照機構，讓長輩玩桌遊。

小志工、三峽國中的周同學分享，第一次參與二手玩具回收服務，雖然分類玩具複雜不容易，但想到可以送往需要的孩子手中，便覺得過程很值得。北大國小陳同學說，小時候會把不需要的玩具分享給更小的小朋友，但有了玩具銀行能讓玩具有更多溫暖的家，這次他參與了積木的擦拭整理，讓玩具「像新的一樣」，希望其他小朋友收到後會覺得開心。

家長簡媽媽與女兒經過1小時的分類與整理，有感而發說「能讓玩具發揮最大價值、創造善的循環，太有意義了！」。安溪國中的張同學表示，很多玩具細小、難以拆裝，眉角很多，體會到光是擦玩具就很辛苦，但也讓他感受到只要每個人都做一點，就可以為地球和他人盡一份心力。

新北社會局長李美珍說，物品可以再生，愛與記憶能延續，新北市持續推動玩具銀行二手玩具回收再利用，去年回收達3萬8095公斤的二手玩具，成功再生4萬7千多件玩具。民眾如有不需要的玩具皆可捐贈至新北市玩具物流中心，或TOYOTA全台服務廠的二手玩具回收箱。

親子志工一同為玩具分類與裝箱，忙得不亦樂乎。圖／新北市社會局提供
親子志工一同為玩具分類與裝箱，忙得不亦樂乎。圖／新北市社會局提供
負責清潔玩具的張同學（右一）分享到，很多玩具細小難以清潔，眉角很多。圖／新北市社會局提供
負責清潔玩具的張同學（右一）分享到，很多玩具細小難以清潔，眉角很多。圖／新北市社會局提供
家長簡媽媽（右一）偕女兒、女兒同學參與玩具志工體驗，感受到分類工作並不簡單。圖／新北市社會局提供
家長簡媽媽（右一）偕女兒、女兒同學參與玩具志工體驗，感受到分類工作並不簡單。圖／新北市社會局提供
第一次參與二手玩具回收服務的小志工周同學（右一）說，清潔及分類玩具沒有想像中容易。圖／新北市社會局提供
第一次參與二手玩具回收服務的小志工周同學（右一）說，清潔及分類玩具沒有想像中容易。圖／新北市社會局提供
新北市媽咪寶貝婦幼發展協會前往新北玩具銀行物流中心，讓家長及小朋友體驗當「一日志工」。圖／新北市社會局提供
新北市媽咪寶貝婦幼發展協會前往新北玩具銀行物流中心，讓家長及小朋友體驗當「一日志工」。圖／新北市社會局提供

大樂透 朋友

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