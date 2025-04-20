北市狼師猥褻遭判刑還另起爐灶收學生 議員籲設「檢舉獎勵」防堵破口

台北市一名高姓補教老師因涉嫌猥褻未成年女學生遭法院重判9年，教育局獲報此消息後第一時間要求男子不得擔任補教人員，但狼師竟另起爐灶，租借教室繼續上課被家長踢爆，教育局表示將依實際租用情形及招收學生數，最重處25萬罰鍰。議員王欣儀也呼籲，教育局稽查人力不足，應研議「檢舉獎勵制度」鼓勵民眾檢舉，防堵破口。

北市一名補教老師在2011年就有性騷擾補習班女童紀錄，雖當時家長撤告，但在2023年又被指控猥褻14歲少女，事件爆發補習班被廢止，今年3月狼師則被重判9年，但近日又爆出他在司法空窗期化名租借教室繼續教學，讓家長人心惶惶。

教育局表示，高姓老師因違反「補習及進修教育法」相關規定，已於2023年8月7日撤銷該補習班立案，並裁處高男4年內不得擔任補教人員，在一審判決出爐後，今年4月15日舉行補習班不適任人員認定委員會，經討論加重裁處高「終身」不得擔任補習班負責人及教職員工，並已登錄教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統。

針對有家長檢舉高男另起爐灶，於18日派員現場稽查，該商務教室負責人表示已停止租賃高，教育局將依高實際租用情形及招收學生人數，依「補習及進修教育法」第24條規定，最重處以25萬元罰鍰。

議員王欣儀表示，只要授課具備固定場址、對外招生五人以上並收費，即屬補習班範疇，若未依法立案即屬違法，教育局本就有明確的查處法源，卻無法及早發現、處理該名不適任人員授課行為，恐是人力不足導致，更憂心現行的不適任人員查核機制僅侷限於已立案補習班，對於使用化名授課、空間性質不明、遊走在法規邊緣的「灰色教學場域」，是否仍缺乏有效識別與防堵工具？

王欣儀呼籲，面對制度破口，應研議「檢舉獎勵制度」，鼓勵民眾主動吹哨通報違規補教行為，以社會監督補強行政查核的不足；同時應建立跨局處協查機制，由教育局主責，會同警察局、社會局、都發局與稅捐處等單位，定期資料串聯與聯合查核，強化對非法補教場域與不適任人員授課行為的掌握與處置。