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媽祖聖誕獻愛心 新北三重義天宮捐278萬元垃圾車
今日是天上聖母媽祖聖誕，新北市三重區義天宮捐贈一輛6立方公尺密封壓縮式垃圾車予三重區清潔隊，環保局表示，全市目前已有852輛垃圾車投入垃圾收運，不過隨著人口成長與市政建設推進，仍有35輛，約4.11%車輛達15年使用年限，急需汰換。
這輛垃圾車是三重區民間首度捐贈的清潔車輛，不僅為清潔隊添增新血，也提升當地環保量能。今早捐贈儀式上，新北市政府由副秘書長龔雅雯代表出席並接受捐贈，三重區長王坤南、民政局主任秘書陳怡君、環保局副局長朱益君亦到場見證。
龔雅雯表示，義天宮是三重重要信仰中心，長年關懷地方、熱心公益，去年底才捐贈災情勘查車給消防局，今年再捐清潔車，持續支持市府各項公共服務，令人敬佩。未來民眾在三重看到清潔隊執行垃圾收運時，就有機會見到義天宮捐贈的車輛，成為信仰與民生結合的具體展現。
義天宮主任委員劉文川說，清潔隊員每日清晨出勤，風雨無阻維護市容，尤其三重區人口密集，垃圾量大、工作繁重，因此選在媽祖聖誕日捐車，象徵「取之於社會、用之於社會」，盼成為清潔隊最堅強後盾。
環保局表示。今年度市府與中央預算共編列約3.1億元，購置107輛清潔車與機具，並持續歡迎民間響應捐贈。據統計，新北市近三年已累計接受民間捐贈13輛清潔車輛，包含宮廟、企業及社團，這次義天宮捐贈為第14輛，為公私協力守護市容再添佳話。環保局將妥善運用並維護車輛，發揮最大使用效益，也鼓勵各界響應，共同打造乾淨宜居的生活環境。
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