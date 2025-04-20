臺北市長蔣萬安今現身松山慈祐宮 恭祝天上聖母聖誕大典

臺北市長蔣萬安20日出席松山慈祐宮恭祝天上聖母聖誕1066年聖誕三獻大典，他在致詞時感謝松山慈祐宮在平日對於臺日文化交流貢獻、捐贈市府消防車、救護車、提供清寒學子獎助學金、弱勢家庭救助等義行，更協助2025雙北世壯運，設計並捐贈世壯運活動所用的浴巾，市府對此非常感謝。

蔣萬安表示，很高興今天又來慈祐宮參拜，自他上任市長以來，每一年他都參加天上聖母聖誕三獻大典，這是臺北市最重要的宮廟慶典活動之一。每一年來，他會也特別向媽祖請安、祝壽，祈求臺灣風調雨順、國泰民安，臺北市四時無災、八節有慶、所有市民朋友安居樂業。前天禮拜五，他也特別來欣賞陳玉峰董事長邀請東京高圓寺前來表演阿波舞的精彩演出。今年是高圓寺阿波舞來臺灣公演第十週年，更別具意義。蔣萬安特別感謝陳董事長搭起交流的橋樑，讓臺北和東京兩座城市的情誼更加深化，也讓臺日之間的友誼更加穩固，對臺灣與地方的貢獻非常大。

蔣萬安接著說，另一方面，今年也是錫口文化節舉辦第十九年，從第一屆開始，臺北市政府就和松山慈祐宮緊密攜手合作，延續了農曆三月瘋媽祖一系列的活動。除了有阿波舞的表演、今天的三獻大典，以及非常隆重的十三街庄遶境活動，都吸引許多的國內外好朋友，更加了解在地特有的宮廟文化，也讓這樣的文化得以傳承，讓更多的朋友知道。

蔣萬安表示，他今天來參與活動，也要藉這個機會，向所有親愛的市民朋友報告，松山慈祐宮不只是大家看到的傳承宮廟文化、吸引國內外觀光客，更重要的是，它是臺北市政府最堅實、最好的朋友。除了每一年捐贈的消防車、救護車等等，能夠當市民朋友需要的時候，即刻救援，更重要的是，松山慈祐宮也與臺北市府各單位緊密合作。所以今天來的市府各局處出席代表，不止有消防局、交通局，還包括體育局、觀傳局、教育局等。

舉例來講，這一次雙北舉辦世壯運，陳董事長二話不說，全力協助並且捐贈這一次運動賽會所使用的運動浴巾。浴巾的整個設計，陳董事長都有參與，非常有質感，浴巾一邊呈現的是臺北101圖案，另一邊呈現新北市的野柳女王頭的圖案，別具意義；另一方面，市府教育局也非常感謝陳董事長率領松山慈祐宮團隊，今年對於清寒學生的獎助學金破了紀錄，1800多萬元一個學期，1年就要3000多萬元，陳董事長說他的理念就是「再窮不能窮孩子，再苦不能苦教育」，對於臺灣孩子的照顧，市府絕對全力支持，也非常感動；另外，松山慈祐宮對於社會局、臺北市一些弱勢的家庭的協助，或是急難救助的愛心包等，也是靠松山慈祐宮的愛心大力的贊助。這些愛心、社會的正能量都讓所有市民朋友非常的感激。

最後他想藉由出席天上聖母聖誕三獻大典的機會，除了感謝慈祐宮，也感謝臺北市所有的民意代表，對於市府以及臺北市各項建設的支持跟幫忙，不管是在立法院，大家看到出席這次活動的王鴻薇、李彥秀、徐巧芯這三位立法委員，還有臺北市議會不分黨派的議員的支持，臺北市不斷的進步也是靠大家共同的努力，最後他祝福所有的鄉親長輩身體健康、萬事如意，大家都大賺錢、大發財。