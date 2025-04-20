影／慈祐宮聖誕大典 蔣萬安盼：四時無災、八節有慶
台北市長蔣萬安昨與總統賴清德同台松山慈惠堂母娘文化季，致詞向賴總統喊話「居大位者要時刻以蒼生為念」。今早出席松山慈祐宮天上聖母聖誕三獻大典，蔣萬安致詞不忘為台灣祈福，盼「四時無災、八節有慶」，台灣人民「安居樂業、國泰民安」。
近日檢調大動作搜索約談國民黨各地地方黨部，蔣萬安日前不僅赴北檢聲援黨部質疑司法雙標，還拋出發動倒閣議題，昨天難得與賴清德總統同台，蔣萬安不忘在致詞時喊話賴「居大位者，一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念」。今早，蔣萬安出席松山慈祐宮天上聖母聖誕1066聖誕三獻大典，中央無代表出席，蔣萬安則不忘再度為台灣祈福，表示這是台北市最重要的宮廟慶典活動之一，他也特別來跟媽祖請安祝壽，祈求台灣「風調雨順、國泰民安」，台北市「四時無災、八節有慶」，所有市民朋友安居樂業。
松山慈祐宮是松山信義區的地方信仰中心，除國民黨立委王鴻薇、徐巧芯，港湖立委李彥秀也現身出席大典。蔣萬安並代表接受民眾捐贈消防車、子宮頸抹片檢查車。
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