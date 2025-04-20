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幸福企業遠傳電信 生育補助第二胎獎6萬 還有準媽媽營養金

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
每年耶誕節前後，遠傳電信辦耶誕親子日活動，邀員工親屬來同樂，小朋友也能認識爸媽工作的地點。圖／遠傳電信提供
每年耶誕節前後，遠傳電信辦耶誕親子日活動，邀員工親屬來同樂，小朋友也能認識爸媽工作的地點。圖／遠傳電信提供

為營造友善育兒風氣，新北勞工局2020年起持續表揚幸福企業，遠傳電信員工生第一胎獎勵3萬、第二胎6萬，男女員工皆可申請，2022年起實施準媽媽營養金，每月額外補助準媽媽員工2000元，實施後已有超過250人申請。近日剛晉升新手爸爸的古男說，生產前後提供優於法令的陪產檢假、陪產假，讓男性員工也能照顧家庭不缺席。

為營造友善育兒風氣，新北市勞工局2020年起持續表揚幸福企業，對事業單位優於法令給予勞工家庭照顧假、產假、親職假、新生入學假等假別天數，或提供生育補助等友善育兒或高齡照顧措施者給予獎勵，也將企業推動的相關措施公布於網站提供各企業效仿，營造「工作與家庭生活平衡」職場環境，

為減少勞工因育兒或家庭照顧問題離開職場，新北勞工局表揚提供友善孕育措施的幸福企業，其中遠傳電信從員工懷孕滿3個月就每個月提供準媽媽營養金，產後也有發給分娩補助，讓員工直呼「揪甘心」。

遠傳電信表示，為讓員工減輕育兒負擔，兼顧工作及家庭，近年不斷提升員工育兒福利，提供新手、老手爸媽員工實際支持，包含遠傳行之有年生育補助福利，原補助每胎5千元，第二胎1萬元，從今年起大幅加碼，第一胎補助提升為3萬元；第二胎或多胞胎每胎補助6萬元，不論男、女員工都能申請。

 另遠傳也從2022年起實施「準媽媽營養金」，只要妊娠滿3個月起，公司每月額外補助準媽媽員工2000元，實施後累計有超過250人申請，補助金額發出逾400萬元。

 此外，為降低員工育兒負擔，更從今年起新增0至6歲育兒津貼，不論男、女員工，只要家中育有0至6歲幼兒，就提供每一名幼兒每年1萬元育兒津貼。

 在其他友善生育措施中，遠傳提供優於法令產假66天、產檢假8天、陪產檢及陪產假8天。只要工作性質適合，員工也可申請居家遠距工作與彈性上班時間，讓同仁能兼顧工作及照顧家庭需求。更設計有薪的安心照顧假，同仁可用於個人健康管理或家庭成員照護。

遠傳員工古姓男子最近剛當爸爸，他說，公司生育補助核發作業相當快速，也會提醒後續還有育兒津貼可以請領，減輕育兒負擔，且生產前後也提供優於法令的陪產檢假、陪產假，讓男性員工能為照顧家庭多投入一些心力。

每年耶誕節前後，遠傳電信辦耶誕親子日活動，邀員工親屬來同樂，小朋友也能認識爸媽工作的地點。圖／遠傳電信提供
每年耶誕節前後，遠傳電信辦耶誕親子日活動，邀員工親屬來同樂，小朋友也能認識爸媽工作的地點。圖／遠傳電信提供

生育補助 育兒津貼

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