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市長喊研發卻未編預算？北市聯醫系統逾10年未更新 院方：盡快定時程

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
聯醫負責記錄病人資料、等行政流程醫院資訊系統（HIS）1.0版本，從2009年運行至今，系統老舊導致維運成本高甚至有資安風險，議員指出，系統開發至少要五、六年，市長蔣萬安雖提要開發2.0但至今仍無下文，應盡快設定期程並增補資訊人員。本報資料照片。
聯醫負責記錄病人資料、等行政流程醫院資訊系統（HIS）1.0版本，從2009年運行至今，系統老舊導致維運成本高甚至有資安風險，議員指出，系統開發至少要五、六年，市長蔣萬安雖提要開發2.0但至今仍無下文，應盡快設定期程並增補資訊人員。本報資料照片。

聯醫負責記錄病人資料、等行政流程醫院資訊系統（HIS）1.0版本，從2009年運行至今，系統老舊導致維運成本高甚至有資安風險，議員指出，系統開發至少要五、六年，市長蔣萬安雖提要開發2.0但至今仍無下文，應盡快設定期程並增補資訊人員。聯醫表示，目前已提精進方案，將盡快提出精進做法，讓開發政策落實。

根據統計，北市聯醫近3年平均每年門診人次約354萬、住院人次逾4.8萬，數量龐大，資訊系統的穩定性與現代化需求不容忽視，不過聯醫所使用醫院資訊系統（HIS），是從2009年開發完成的1.0版本，至今已運行十餘年，系統架構老舊，不僅維護成本高、資安風險升高，更無法支援行動載具操作與AI智慧醫療等應用。

議員王欣儀指出，HIS猶如醫院「大動脈」，負責處理病人掛號、看診、開藥、住院、出院、健保申報及行政作業等全流程，其穩定運作直接影響醫療效率與病人安全，市長蔣萬安於今年施政報告中曾明言「開發HIS2.0」，但至今仍未編列規畫或正式預算，僅以少量「標餘款」啟動，進度仍停留在開發工具選定、硬體設備評估與經費試算階段。

王欣儀說，依部分醫學中心經驗，開發一套符合現代化醫療服務需求的HIS系統，所需建置期約五年、預算規模約5至6億元不等，但目前HIS2.0進度緩慢，恐難以落實市府所強調「智慧城市」願景。王也強調，目前聯醫資訊團隊人力僅約20人且多為約聘，要負責HIS1.0危運人力緊繃，開發2.0更是困難，呼籲市府，加聘人力並編列預算，列出階段性目標。

聯醫表示，舊系統確實面臨彈性與資安侷限，已主動啟動「HIS2.0精進計畫」，採用Web-based新架構以提升系統彈性與擴充性，並預留AI與智慧應用整合空間，將盡速提出具體推動作法，核定合理期程與經費，強化資訊人力配置，讓HIS2.0如期落實，障病人安全，實踐智慧醫療目標。

人力 王欣儀 資安

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