請育嬰假風氣升 奶爸觀察：平日在公園蹓小孩的男性增多
新北31歲沈姓男子在前年女兒「小寶」出生後，決定先停下工作回歸家庭，沈男觀察，平日帶女兒到公園，發現正請育嬰假的奶爸有增多趨勢，沈男笑說「我育嬰我驕傲」。
以往男主外女主內的分工逐漸被打破，請育嬰假全職陪伴孩子的父親增多。沈男任職於產業界，妻子是公務員，算是單位的小主管，在孩子出生前，夫妻倆便討論由誰來請育嬰假，由於育嬰假前半年有8成薪，男方投保薪資較高，加上男方對帶孩子較有耐性，因此敲定由新手爸爸來請育嬰假。
女兒目前已經1歲4個月大，沈男說，他打算帶孩子到3歲再回職場，不擔心請育嬰假會失去職場競爭力，他說，孩子的成長無法重來，很珍惜和女兒朝夕相處的時光。
沈男的另一半葉姓女子目前是公部門的小主管，她說，因為幹部不能請職代，雖然機關會尊重每個人請育嬰假意願，但若請育嬰假可能增加同事及單位的工作負擔，這也是她和丈夫評估誰來請育嬰假的一項考量。
葉女觀察，丈夫對帶孩子還滿有成就感，也很享受被女兒需要的感覺。她覺得，男生帶孩子和女生有些差異，遊戲的玩法不太一樣，女兒對新事物很願意探索，這可能和爸爸帶女兒的方式有些關聯。
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