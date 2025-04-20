快訊

F-100紅色閃電塗裝重新亮相 記錄空軍最苦命飛行中隊史

私小卡位／家長備戰為私中鋪路 私小招生逆勢增3成

撞出愛火？2台掃地機器人掃完「回對方家」 網腦補：未來有小掃地機器人

請育嬰假風氣升 奶爸觀察：平日在公園蹓小孩的男性增多

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北31歲沈姓男子在前年女兒「小寶」出生後，決定先停下工作回歸家庭，打算請育嬰假到小孩滿3歲再復出職場。圖／沈姓男子提供
新北31歲沈姓男子在前年女兒「小寶」出生後，決定先停下工作回歸家庭，打算請育嬰假到小孩滿3歲再復出職場。圖／沈姓男子提供

新北31歲沈姓男子在前年女兒「小寶」出生後，決定先停下工作回歸家庭，沈男觀察，平日帶女兒到公園，發現正請育嬰假的奶爸有增多趨勢，沈男笑說「我育嬰我驕傲」。

以往男主外女主內的分工逐漸被打破，請育嬰假全職陪伴孩子的父親增多。沈男任職於產業界，妻子是公務員，算是單位的小主管，在孩子出生前，夫妻倆便討論由誰來請育嬰假，由於育嬰假前半年有8成薪，男方投保薪資較高，加上男方對帶孩子較有耐性，因此敲定由新手爸爸來請育嬰假。

女兒目前已經1歲4個月大，沈男說，他打算帶孩子到3歲再回職場，不擔心請育嬰假會失去職場競爭力，他說，孩子的成長無法重來，很珍惜和女兒朝夕相處的時光。

沈男的另一半葉姓女子目前是公部門的小主管，她說，因為幹部不能請職代，雖然機關會尊重每個人請育嬰假意願，但若請育嬰假可能增加同事及單位的工作負擔，這也是她和丈夫評估誰來請育嬰假的一項考量。

葉女觀察，丈夫對帶孩子還滿有成就感，也很享受被女兒需要的感覺。她覺得，男生帶孩子和女生有些差異，遊戲的玩法不太一樣，女兒對新事物很願意探索，這可能和爸爸帶女兒的方式有些關聯。

新北31歲沈姓男子在前年女兒「小寶」出生後，決定先停下工作回歸家庭，打算請育嬰假到小孩滿3歲再復出職場。圖／沈姓男子提供
新北31歲沈姓男子在前年女兒「小寶」出生後，決定先停下工作回歸家庭，打算請育嬰假到小孩滿3歲再復出職場。圖／沈姓男子提供

爸爸 育嬰假

延伸閱讀

新北育嬰奶爸占近3成 女性勞參率3年連升 學者籲借鏡瑞典

新北藍議員訪盧秀燕 陳偉杰：給市民優質生活就是對抗惡罷最佳策略

萬士益冷氣盃台中新北爭冠 拚LLB次青少棒代表權

新北市議會4/24定期會 各黨議員紛考察借鏡建設

相關新聞

外送雲端廚房隱身五金行…北市僅列管55家挨轟管理消極

外送夯，無實體店面的雲端廚房稽查難，議員洪婉臻調查，北市建置食藥妝地圖iMap，雲廚廚房若違食安根本沒揭露，兩大外送有2...

人潮不來 新板空廊公益申請掛零

前台北縣府仿台北信義計畫區打造板橋新板空廊，30多年過去仍未全部貫通，目前完成的14處已收歸市府管理，市府去年開放民間申...

請育嬰假風氣升 奶爸觀察：平日在公園蹓小孩的男性增多

新北31歲沈姓男子在前年女兒「小寶」出生後，決定先停下工作回歸家庭，沈男觀察，平日帶女兒到公園，發現正請育嬰假的奶爸有增...

新北育嬰奶爸占近3成 女性勞參率3年連升 學者籲借鏡瑞典

男主外、女主內傳統框架逐漸被打破，根據新北就服處資料，2023年新北申請育嬰留職停薪人數達1萬1711人，其中男性345...

北市二殯火化量冠全國 無空汙即時監測

北市3座焚化廠設有連續自動監測系統（CEMS），掌握空氣品質，但北市火化量全國居冠，第二殯儀館卻無設置。殯葬處預計明年在...

碧潭堰魚道生態豐富 專家：盼阻絕外來種

新北市新店碧潭堰4月初出現逾千尾「大頭鰱」溯溪而上，市府水利局認為新建的人工魚道發揮功效，顯示河川豐富生態。但保育團體和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。