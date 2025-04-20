新北育嬰奶爸占近3成 女性勞參率3年連升 學者籲借鏡瑞典

男主外、女主內傳統框架逐漸被打破，根據新北就服處資料，2023年新北申請育嬰留職停薪人數達1萬1711人，其中男性3452人，占比達29.48%，每10名請育嬰假者，就有3人是男性，創歷年新高，居六都之冠。男性分擔育兒責任後，女性得以重返職場，帶動新北25至44歲女性勞動參與率連3年上升，高於全國平均。

新北就服處資料顯示，新北近3年25至44歲女性勞動參與率分別為2022年84.6%、2023年85.3%、2024年87.4%，皆高於同期全國平均。市府設立「婦女及中高齡者職場續航中心」，提供再就業資源與就服協助，續航中心目前設於板橋、三重，今年9月預計於林口再設1處據點，服務範圍將擴及45歲以上中高齡女性。

就服處表示，透過研習班、職場適應課程與資源整合平台，協助婦女重返職場，另搭配中央「婦女再就業計畫」，提供最高3萬元再就業獎勵金。市府也推動「中高齡者友善職場認證」，鼓勵企業改善環境、留住女性勞動力。

在男性育嬰留職停薪方面，就服處資料顯示，2020至2023年間，新北男性申請人數從2238人增至3452人，4年間成長超過50%。市府表示，除持續推動性別平等觀念，也透過各項宣導，提升男性申請育嬰假風氣。

新北市議員黃心華表示，男性申請育嬰留職停薪比率逐年上升，顯示兩性平權觀念有改善，也反映出當政府提供的津貼補助能達到投保薪資8成時，有助於提高男性投入育兒意願。黃也說，新北年輕雙薪家庭多，較不受傳統性別觀念束縛，可做出較平權的家庭分工。

針對女性重返職場議題，黃心華指出，台灣連續4年出現人口負成長，如何讓中高齡或中斷職涯的女性重新投入就業市場，是重中之重。新北市府目前提供的多元輔導機制，包括縮短數位資訊落差、技能培訓、協助托育與長照，及創業支持等措施，建議可參考其他國家經驗，借鏡成功案例，加速展現政策效益。

台大國發所兼任副教授辛啟隆指出，新北近年有許多年輕夫婦自其他縣市遷入，即便工作地在外縣市，但勞參率統計仍歸入新北，帶動整體數據提升。這群年輕家庭為降低台北高房價壓力選擇落腳新北，且性別角色意識相對開放，不拘泥於「男主外、女主內」傳統框架，為育嬰留停與女性勞參率提升注入活力。

中正大學勞工系教授馬財專建議，應分析公私部門分布，早期男性育嬰假以公部門為主，若私部門男性申請人數也同步成長，代表制度落實更深入。馬財專指出，瑞典等國已立法要求育嬰假由雙親共同分擔，例如女性請育嬰假9個月，男性就須請3個月，此一制度值得我國借鏡。