外送雲端廚房隱身五金行…北市僅列管55家挨轟管理消極

外送夯，無實體店面的雲端廚房稽查難，議員洪婉臻調查，北市建置食藥妝地圖iMap，雲廚廚房若違食安根本沒揭露，兩大外送有2萬多家合作店家，也僅列管55家占比0.2%，質疑不合理。衛生局表示，會積極搜尋雲端廚房，並加強稽查。

議員洪婉臻調查發現，雲端廚房多隱身於民宅等地點，經營模式亂象叢生，但北市府監管零分形同具文。她發現，雲端廚房經營模式多樣，從廚房空間租賃、個人自有廚房到中央廚房代工，更有業者將大空間區隔成數個小廚房分租，多個業者共用同一空間卻無法有效監控衛生狀況，極易釀成交叉汙染與食安風險。

洪舉例，有外送員前往鞋店取餐，或是去牛排館取滷肉飯的荒謬情況；甚至北市衛生局列管名單，就有6處牛排館將廚房外租作為雲廚空間。這些虛擬餐廳藏身於五金行、工程行甚至民宅內，更有業者同時經營多家不同品牌的雲端廚房，讓消費者無法了解究竟餐點安不安全。但對這種新興飲食型態，北市府至今尚未建立完善稽查機制。

洪批評，蔣萬安喊「食安零容忍」，但卻放任高達7成6雲端廚房，設於民宅無具體監管作為，尤其從衛生局稽查結果看，位在民宅的雲廚店家去年至今年3月「限期改正」高達63%家次，iMap完全沒揭露。

衛生局回應，雲端廚房稽查，只要有掌握名單都會去查，反遭議員質疑，相較於營養午餐等每個月查一次、夜市每兩個月稽查一次，雲端廚房卻是一年才查一次，甚至一年僅稽查148家次，比例過於懸殊。

洪婉臻提6點訴求，市府建置專屬雲端廚房平台，主動調查並要求未登記業者登記；與外送平台合作取得完整雲端廚房資訊，強化監管。

另外，雲端廚房大量設於民宅，市府應確保其符合食品良好衛生規範(GHP)並具備合規的消防安全設施：衛生局應要求外送平台業者訂餐系統自主揭露雲端廚房資訊，讓消費者依照需求選擇是否購買；還有提升稽查次數；第六，應適度修法「北市外送平台業者管理自治條例」，將雲端廚房相關規範納入。

衛生局表示，衛生局都有要求外送平台業者每年提供合作店家名單，以利比對，由於外送平台業者眾多，導致部分資訊在不同平台間出現落差，或有業者未即時更新合作情形，未來將加強資料更新。

另外，依食品藥物管理署定義，雲端廚房是指製備即食餐食零售，無實體店面販售及用餐場所，目前北市雲端廚房共列管55家，雲端廚房業者皆應於中央「非登不可」平台完成登錄後方可營業。未來會積極與外送平台建立合作機制，輔導納管。

衛生局說，雲端廚房管理迄今共計稽查206家次。衛生局將持續精進iMAP資料更新及正確性，並加強稽查雲端廚房業者。