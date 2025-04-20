碧潭堰魚道生態豐富 專家：盼阻絕外來種

新北市新店碧潭堰4月初出現逾千尾「大頭鰱」溯溪而上，市府水利局認為新建的人工魚道發揮功效，顯示河川豐富生態。但保育團體和學者昨說，主要魚群是外來種的大頭鰱，大量增生宛如癌細胞擴散，對生態適得其反。

水利局表示，碧潭堰設計了魚道，據清華大學團隊數年來生態調查，發現本土種的毛蟹洄游時間穩定，香魚也能順利完成上溯與繁殖，顯示整體水文節奏與生物鏈正恢復中，但很難阻絕外來種洄游。

台灣河溪網協會、溪流環境協會、自然生態保育協會、生態專業技術服務商業同業公會共同聲明表示，魚群利用人工魚道移動的現象，不應被擴大詮釋為生態豐富，以這次溯溪而上的魚類多為大頭鰱為例，原生於中國大陸的大型河川，不會在靜止的水域或小溪流產卵，溯溪而上景象並非「洄游產卵」。

四個河溪團體認為，河川水域生態多樣，人工魚道僅能補救特定物種通行，建造魚道時應優先考量生態檢核的迴避、縮小等原則，維護河川原有棲地樣貌並確保廊道通暢。

海洋大學海生所教授陳義雄說，水利單位以為有魚可游就好，殊不知大頭鰱根本是外來魚類，錯誤的外來種不移除，水域生態沒整治，外來種增加如癌細胞擴散，適得其反；農業保育單位要介入，先整治下游外來種的淪陷區，再來打通生態廊道。

水利局表示，生態調查發現多種原生淡水魚，如台灣石賓、明潭吻蝦虎等都能順利洄游，卻很難阻絕外來種魚類使用魚道洄游；人工魚道打通縱向生態廊道，創造生態友善環境，希望大家以更開放的角度看待生態議題。