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北市二殯火化量冠全國 無空汙即時監測

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市二殯（懷愛館）的火化場現有14座火化爐，環保局將不定期抽測火化爐空品標準。圖／台北市殯葬處提供
北市二殯（懷愛館）的火化場現有14座火化爐，環保局將不定期抽測火化爐空品標準。圖／台北市殯葬處提供

北市3座焚化廠設有連續自動監測系統（CEMS），掌握空氣品質，但北市火化量全國居冠，第二殯儀館卻無設置。殯葬處預計明年在14座火化爐建置，另於2028年起汰換空汙設備；環保局承諾專業協助、納入業管範圍並定期抽檢。

市議員曾獻瑩發現，北市火化從2013年2萬1269具逐年攀升，2023年已有2萬9371具。然而，二殯火化爐位在人口稠密的大安區，卻從沒建立空汙即時監測系統，加上北市火化量居全國之冠，民眾對於空品疑慮隨之上升。

殯葬處表示，現有14座火化爐採「2對1」，即2座火化爐使用1套空汙防制設備，去年已汰換4座火化爐，今年6月再換新4座，其餘6座預計2026年至2027年。

殯葬處說，目前規畫明年建連續自動監測設施，監測每套空汙設備粒狀物，每日在殯葬處官網公告當日粒狀汙染物排放數據，另每套空汙設備每年檢測戴奧辛。

曾獻瑩認為，空汙不是單一機關的責任，環保局應跳脫傳統「非主管機關」的角色限制，協助殯葬處建立空汙管理的知識系統、操作訓練，也應將二殯火化爐納入例行性查核與數據分析業務，有助於殯葬空汙管理制度更完善。

環保局長徐世勲表示，法定無要求二殯設置連續自動監測設施，但樂見殯葬處積極處理空氣品質，環保局會不定期抽測火化爐，確認是否符合相關標準。

北市 殯葬處 環保局長

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